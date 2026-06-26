Nhiều robot hút bụi vẫn hoạt động sau 10 năm, bí quyết nằm ở đâu?

Robot hút bụi đang trở thành một thiết bị không thể thiếu trong nhiều gia đình hiện đại nhờ khả năng tự động dọn dẹp sàn nhà trong khi người dùng có thể thư giãn. Nếu đang cân nhắc mua một robot hút bụi mới, có thể người dùng sẽ thắc mắc về tuổi thọ của chúng.

Robot hút bụi có thể hoạt động 3 - 5 năm, nhưng thậm chí còn lâu hơn nữa ẢNH: TẠO BỞI GEMINI AI

Theo ý kiến chung từ người dùng, robot hút bụi có thể hoạt động từ 3 đến 5 năm, một con số khá ấn tượng, đặc biệt khi giá thành của chúng ngày càng phải chăng. Tuy nhiên, con số trung bình này chỉ phản ánh một phần thực tế, vì vẫn có khả năng gặp phải những sản phẩm lỗi. Một người dùng trên Reddit cho biết robot mà họ mua đã hỏng chỉ sau 10 tháng sử dụng, trong khi một người khác cho biết robot của họ lại hoạt động được chưa đến 18 tháng.

Ngược lại, một số robot hút bụi lại có tuổi thọ vượt trội. Một người dùng chia sẻ rằng robot Navibot của họ đã hoạt động hơn 10 năm trước khi động cơ chổi than bị hỏng, trong khi một người khác cũng cho biết robot Roomba của họ có tuổi thọ tương tự, mặc dù đã phải thay pin 4 lần và cảm biến va chạm mới trong thời gian đó.

Cách kéo dài tuổi thọ robot hút bụi

Để kéo dài tuổi thọ của máy hút bụi robot, người dùng cần thực hiện một số bảo trì cơ bản định kỳ. Bàn chải và bộ lọc cần được vệ sinh thường xuyên vì chúng dễ bị bẩn và tích tụ bụi bẩn như tóc. Ngoài ra, hãy chú ý đến bánh xe, nơi thường bị vướng tóc. Để tránh robot va chạm vào đồ nội thất, hãy thường xuyên vệ sinh cảm biến.

Bảo trì là một trong những nhiệm vụ cần thực hiện nếu muốn robot hút bụi hoạt động được bền bỉ hơn ẢNH: TẠO BỞI GEMINI AI

Ngay cả khi sở hữu một robot có tính năng tự làm sạch, người dùng vẫn cần thực hiện bảo trì cho một số bộ phận. Người dùng Andrii Zorii trên Reddit chia sẻ rằng nếu được bảo dưỡng định kỳ, tuổi thọ robot sẽ từ 3 đến 5 năm là hoàn toàn khả thi. Người này cũng nhấn mạnh người sử dụng nên chuẩn bị thay pin vào một thời điểm nào đó.

Ngoài ra, một số người dùng khác cũng chia sẻ kinh nghiệm tương tự. Một người cho biết vẫn đang sử dụng robot Roomba sau 9 năm, nhưng đã thay cả pin và chổi quét. Bí quyết của người này là vệ sinh chổi quét hằng tháng để tránh làm hỏng động cơ.

Cuối cùng, hãy tự hỏi liệu chúng ta có đang làm cho công việc của robot trở nên khó khăn hơn không. Trước tiên, hãy dọn sạch mọi chướng ngại vật như đồ chơi và các mảnh vụn lớn khỏi đường đi của nó, vì va chạm với những vật thể này có thể làm hỏng các bộ phận. Sau một thời gian, hãy thay thế một số bộ phận chuyển động như bàn chải và cây lau nhà, giúp robot có cơ hội tốt hơn để đạt được tuổi thọ trung bình mà chúng ta vẫn thường mong đợi.

Lưu ý khi tìm kiếm một robot hút bụi giá rẻ, người dùng cũng nên cân nhắc đến sự sẵn có của phụ tùng thay thế. Một số mẫu như Roomba j7+ vẫn rất phổ biến với giá khoảng 340 USD và phụ tùng thay thế luôn có sẵn. Người dùng cũng có thể tìm thấy chổi quét và phụ kiện khác cho các mẫu đã ngừng sản xuất trên các sàn thương mại điện tử với mức giá khác nhau tùy mức độ có sẵn.