Những thiết bị công nghệ không nên chọn loại giá rẻ

Laptop

Vì các hạn chế ngân sách, đặc biệt trong bối cảnh giá RAM tăng mạnh, nhiều người sẽ chuyển sang lựa chọn các mẫu laptop giá rẻ. Tuy nhiên, chúng thường bị cắt giảm chất lượng hoàn thiện, hệ thống tản nhiệt và linh kiện bên trong.

Hãy chọn các mẫu laptop tầm trung trở lên để đảm bảo khả năng sử dụng lâu dài ẢNH: REUTERS

Mặc dù ở giai đoạn ban đầu, chúng có thể đáp ứng nhu cầu cơ bản, nhưng sau một thời gian dễ xuất hiện tình trạng chậm, nóng hoặc hỏng vặt. Vì laptop khó sửa chữa và chi phí thay thế linh kiện cao, việc chọn một sản phẩm chất lượng ngay từ đầu thường kinh tế hơn về lâu dài.

Robot hút bụi

Robot hút bụi giá rẻ thường thiếu hệ thống điều hướng thông minh, dễ mắc kẹt hoặc bỏ sót khu vực khi làm sạch. Lực hút, thời lượng pin và khả năng lập bản đồ của robot giá rẻ cũng thường hạn chế. Nếu chịu chi thêm, một model tầm trung với cảm biến tốt và điều hướng chính xác sẽ mang lại trải nghiệm ổn định hơn.

Camera hành trình

Để di chuyển được yên tâm, nhiều người có thể tính đến việc lắp camera hành trình nhằm ghi lại quá trình di chuyển.

Camera hành trình rất quan trọng để ghi lại quá trình di chuyển trên đường ẢNH: REUTERS

Camera hành trình cần ghi hình rõ trong điều kiện rung lắc, ban đêm hoặc thời tiết xấu, tuy nhiên, những mẫu quá rẻ thường cho hình ảnh mờ, thiếu chi tiết và khó dùng làm bằng chứng khi xảy ra sự cố. Cảm biến tốt, bộ nhớ đủ lớn và kết nối không dây là những yếu tố nên ưu tiên.

Màn hình máy tính và bàn phím

Không chỉ độ phân giải, màn hình còn phụ thuộc vào mật độ điểm ảnh, độ chính xác màu sắc và khả năng hiển thị chuyển động. Các mẫu màn hình máy tính giá rẻ dễ bị nhòe khi cuộn trang hoặc chơi game, màu sắc thiếu chuẩn, do đó đầu tư thêm một chút sẽ giúp trải nghiệm làm việc và giải trí thoải mái hơn.

Đối với bàn phím, loại giá rẻ dễ mòn, phím kém nhạy và nhanh hỏng. Tốt hơn hết hãy chuyển sang sử dụng các mẫu bàn phím cơ, ngay cả các mẫu tầm trung cũng có thể cho trải nghiệm gõ tốt hơn, độ bền cao hơn và có thể thay switch nếu cần.

Pin và phụ kiện sạc

Các phụ kiện như sạc dự phòng hoặc bộ sạc kém chất lượng có thể nhanh chai, hiệu năng kém hoặc tiềm ẩn rủi ro an toàn. Tốt hơn hết người dùng hãy lựa chọn các sản phẩm từ thương hiệu uy tín thường có mạch bảo vệ tốt và tuổi thọ cao hơn, tránh được chi phí thay thế sớm.

Trong khi đó, không phải cáp USB-C nào cũng hỗ trợ sạc nhanh hay truyền dữ liệu tốc độ cao. Các mẫu cáp sạc giá rẻ thường chỉ đáp ứng mức cơ bản, thậm chí có thể gây lỗi kết nối hoặc sạc chậm, vì vậy việc chọn cáp đạt chuẩn giúp thiết bị hoạt động ổn định và tận dụng tối đa công suất.

Máy ảnh

Các mẫu máy ảnh giá rẻ thường sử dụng ống kính và cảm biến kém, dẫn đến việc khó cải thiện chất lượng ảnh. Trong thực tế, nhiều người chọn máy ảnh cũ từ thương hiệu lớn vẫn cho chất lượng tốt hơn so với máy mới giá rẻ.