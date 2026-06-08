Cổng bí ẩn trên TV nhiều người chưa từng sử dụng

Trong số này, một số cổng được dán nhãn "Service Only", "Service Terminal" hoặc "Diagnosis" khiến người dùng thắc mắc về công dụng và tính hữu ích của chúng với TV.

Về cơ bản, tất cả được hướng chung đến một cổng gọi là "cổng dịch vụ", một cổng được các kỹ thuật viên sử dụng trong mục đích bảo trì, sửa chữa hoặc cấu hình TV. Khi kết nối thiết bị chẩn đoán với cổng này, kỹ thuật viên có thể phát hiện các sự cố liên quan đến linh kiện bên trong TV.

Cổng dịch vụ được sử dụng bởi các kỹ thuật viên khi cần bảo trì, sửa chữa hoặc cấu hình TV ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MAKEUSEOF

Ngoài ra, cổng dịch vụ cũng thường được sử dụng để cài đặt các bản cập nhật hệ thống hoặc khôi phục hệ thống khi không thể truy cập các bản cập nhật theo cách thông thường. Từ cổng này, nhiều tùy chọn nâng cao cho TV cũng có thể được điều chỉnh, bao gồm cấu hình màu sắc và âm thanh.

Cổng dịch vụ có thể có hình dạng và kích thước khác nhau, giống như USB, HDMI, cổng nối tiếp, hoặc cổng âm thanh 3,5 mm. Quan trọng nhất, cổng này chỉ là phương tiện giao tiếp giữa các công cụ chẩn đoán và TV, do đó loại và hình dạng của cổng không ảnh hưởng đến chức năng của nó.

Vị trí cổng dịch vụ trên TV

Một điều đầu tiên người dùng cần lưu ý là không phải tất cả các TV đều có cổng dịch vụ chuyên dụng và vị trí của chúng có thể khác nhau tùy theo nhà sản xuất và model. Nếu TV không có cổng nào được dán nhãn "Service", đó có thể là do model đời mới với cổng USB thông thường có thể hoạt động như một cổng dịch vụ khi ở chế độ dịch vụ. Đối với các kiểu TV cũ hơn, cổng dịch vụ có thể bị ẩn sau một tấm nhựa và cần phải được tháo ra.

Vị trí của cổng dịch vụ có thể khác nhau tùy thuộc vào thương hiệu và model TV ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CONSUMER REPORTS

Để tìm cổng dịch vụ, người dùng có thể tìm các nhãn liên quan đến "Service" hoặc "Diagnosis". Những nhãn này có thể nằm ngay bên cạnh cổng kết nối hoặc trên các nhãn dán. Nếu không tìm thấy nhãn, người dùng có thể tham khảo sách hướng dẫn sử dụng TV hoặc trang web nhà sản xuất để biết thêm thông tin.

Liệu cổng dịch vụ có thể sử dụng cho các kết nối hằng ngày?

Câu trả lời không đơn giản, vì nó phụ thuộc vào model, nhà sản xuất và thời điểm sản xuất TV. Trong một số trường hợp, việc cắm thiết bị vào cổng dịch vụ không khác gì so với việc sử dụng cổng thông thường. Nhưng trong một số trường hợp khác, việc này có thể gây hư hại cho TV. Do đó, để tránh rủi ro, người dùng nên tránh sử dụng các cổng được chỉ định cho mục đích bảo trì.

Nếu TV không có nhãn chỉ dẫn cho cổng dịch vụ và người dùng cảm thấy lo lắng về việc sử dụng nhầm, hãy yên tâm. Cổng USB trên hầu hết các TV hiện đại chỉ chuyển sang chế độ dịch vụ khi được yêu cầu, vì vậy việc kết nối các thiết bị như Soundbar, Apple TV sẽ không gây hại trong điều kiện sử dụng bình thường.