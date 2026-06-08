5 điện thoại Android từ bỏ pin Lithium-ion để chuyển sang Silicon-Carbon

Kể từ khi hãng Honor ra mắt dòng Magic5 Pro vào năm 2023 với viên pin Silicon-Carbon (Si/C), ngành công nghiệp di động đã chứng kiến một bước chuyển dịch công nghệ lớn, dần thay thế cho pin Lithium-ion truyền thống. Bản chất của pin Si/C là sử dụng cực dương tăng cường silicon có mật độ năng lượng cao hơn khoảng 10 lần so với graphite thông thường. Nhờ đó, viên pin có thể chứa nhiều ion lithium hơn, tăng dung lượng và sạc nhanh hơn trong một không gian mỏng nhẹ tương đương. Dù Apple và Samsung vẫn đứng ngoài cuộc chơi, làn sóng smartphone trang bị pin Silicon-Carbon đang đổ bộ mạnh mẽ vào thị trường Mỹ trong năm 2026 với những thông số kỷ lục.

Motorola Razr Fold

Mở màn cho kỷ nguyên pin mới được phân phối chính thức bởi các nhà mạng Mỹ là chiếc smartphone màn hình gập Motorola Razr Fold. Thiết bị này sở hữu cấu hình mạnh mẽ với chip Snapdragon 8 Gen 5 cùng màn hình chính lớn tới 8,1 inch. Điểm ấn tượng nhất của máy là viên pin Silicon-Carbon dung lượng lên tới 6.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 80W và sạc không dây 50W. Thông số này vượt trội hoàn toàn so với đối thủ trực tiếp Samsung Galaxy Z Fold7 vốn có giá tương đương nhưng sở hữu viên pin nhỏ hơn nhiều ở mức 4.400 mAh cùng sạc có dây 25W chậm hơn.

Điện thoại gập Motorola Razr Fold ẢNH: MOTOROLA

OnePlus 15

OnePlus 15 là chiếc flagship cao cấp sở hữu pin Si/C được mở bán chính thức tại Mỹ. Thế hệ flagship năm 2026 này nhận được bước nhảy vọt lớn về năng lượng khi nâng dung lượng pin từ 6.000 mAh của đời cũ lên đến 7.300 mAh. OnePlus 15 đạt được mức pin khổng lồ này mà không hề bị tăng thêm trọng lượng hay độ dày đáng kể so với thế hệ trước. Thiết bị vẫn duy trì tốc độ sạc nhanh có dây 80W qua củ sạc GaN hai cổng và sạc không dây 50W.

OnePlus 15 ẢNH: DGL.RU

Motorola Razr Ultra (2026)

Đại diện tiếp theo sử dụng công nghệ pin tiên tiến này là mẫu điện thoại gập flagship Motorola Razr Ultra (2026), chạy con chip Snapdragon 8 Elite cao cấp. Thiết bị được trang bị viên pin Silicon-Carbon dung lượng 5.000 mAh. Nhờ công nghệ tối ưu vật liệu cực dương mới, Motorola tự tin tuyên bố mẫu điện thoại gập nhỏ gọn này có thể cung cấp thời lượng pin kéo dài lên đến 36 giờ sử dụng chỉ sau lần sạc duy nhất, đi kèm sạc nhanh 68W và sạc không dây 30W.

Motorola Razr Ultra (2026) ẢNH: MOTOROLA

OnePlus 15R

Nếu người dùng tìm kiếm một lựa chọn tiết kiệm hơn, phiên bản tầm trung OnePlus 15R là một sự thay thế hoàn hảo. Dù chỉ chạy con chip Snapdragon 8 Gen 5 tinh giảm, chiếc điện thoại này lại có kích thước lớn và nặng hơn một chút để đổi lấy viên pin Silicon-Carbon dung lượng lên tới 7.400 mAh. Đây là mức dung lượng lớn nhất trong danh sách, vẫn hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 80W siêu tốc tương tự người anh em đắt giá của mình.

OnePlus 15R ẢNH: ONEPLUS

Motorola Razr+ (2026)

Khép lại danh sách là Motorola Razr+ (2026), phiên bản gập vỏ sò được trang bị con chip Snapdragon 8s Gen 3. Nhằm tối ưu chi phí, máy sở hữu viên pin Si/C dung lượng nhỏ hơn một chút ở mức 4.500 mAh so với bản Ultra. Dù vậy, Razr+ (2026) vẫn mang lại thời lượng sử dụng ấn tượng lên đến 31 giờ liên tục, hỗ trợ sạc nhanh có dây 45W và sạc không dây 15W.

Motorola Razr+ (2026) ẢNH: MOTOROLA

Có thể thấy, sự trỗi dậy của công nghệ pin Silicon-Carbon trên các dòng máy Android đời mới năm 2026 là minh chứng rõ nét cho thấy ranh giới năng lượng đang được mở rộng. Việc mang lại dung lượng pin khổng lồ từ 4.500 - 7.000 mAh vào trong những thân máy mỏng nhẹ không chỉ giải tỏa nỗi lo sạc pin hằng ngày của người dùng, mà còn tạo áp lực buộc các ông lớn như Apple hay Samsung phải sớm thay đổi để không bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua năng lượng.