Larue là đối tác chiến lược tại lễ hội tận hưởng Đà Nẵng 2026

Ngày 8.7.2026, Larue - thương hiệu bia thuộc HEINEKEN Việt Nam - và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.Đà Nẵng đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược trong khuôn khổ Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026. Với chủ đề "Đà Nẵng - Chạm về nguyên bản", sự đồng hành này tiếp tục khẳng định cam kết gắn bó lâu dài của HEINEKEN Việt Nam và Larue với thành phố, đồng thời góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa, tinh thần hiếu khách và sức hút du lịch, lễ hội của Đà Nẵng.

Larue chính thức là đối tác chiến lược đồng hành trong chương trình Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026

Trong khuôn khổ lễ hội, Larue sẽ hiện diện trong nhiều hoạt động đặc sắc như Lễ Khai mạc ngày 23.7 tại Công viên Biển Đông, tái hiện những lát cắt của vùng đất Đà Nẵng - Quảng Nam từ làng chài ven biển, phiên chợ quê đến nhịp sống hiện đại; Không gian Ẩm thực xứ Quảng từ ngày 22.7 đến 26.7, nơi hương vị bia đậm đà truyền thống của Larue góp phần tôn vinh các món ăn đặc sản; và Dạ tiệc ánh sáng biển đêm từ ngày 24.7 đến 26.7, không gian lễ hội đa giác quan lần đầu tiên xuất hiện tại Đà Nẵng.

Gắn bó với Đà Nẵng từ năm 1909, Larue tự hào là hương vị văn hóa ẩm thực Đà Nẵng, trở thành một phần ký ức và nhịp sống của người dân miền Trung trong hơn một thế kỷ qua.