Laser, thuốc sinh học, thẩm mỹ: Ngành da liễu đang thay đổi thế nào?

Ngày 27.9, Bệnh viện Da liễu TP.HCM tổ chức hội nghị khoa học da liễu miền Nam 2026 với chủ đề "Cập nhật toàn diện da liễu từ bệnh học đến thẩm mỹ nội khoa". Hội nghị quy tụ các chuyên gia, bác sĩ da liễu, bệnh viện và cơ sở đào tạo trong nước cùng đại biểu quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, đánh giá hội nghị không chỉ là diễn đàn trao đổi tri thức, kinh nghiệm mà còn góp phần nâng cao vị thế chuyên ngành da liễu Việt Nam trong khu vực và quốc tế.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh phát biểu tại hội nghị ẢNH: BVCC

Lãnh đạo thành phố ghi nhận nỗ lực của Bệnh viện Da liễu TP.HCM trong quản trị chất lượng và an toàn người bệnh. Việc bệnh viện đạt mức cao nhất của tiêu chuẩn ACHS (Australian Council on Healthcare Standards) được đánh giá là cột mốc quan trọng, khẳng định năng lực quản trị, khám chữa bệnh và chăm sóc người bệnh theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Lãnh đạo TP.HCM kỳ vọng Bệnh viện Da liễu tiếp tục phát huy vai trò đầu ngành, nâng cao chất lượng chuyên môn, phát triển kỹ thuật chuyên sâu, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và đào tạo nhân lực chất lượng cao, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.

Chia sẻ tại hội thảo, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Phan Thúy, Giám đốc Bệnh viện Da liễu TP.HCM, cho rằng trong lĩnh vực da liễu hiện đại không còn tách biệt giữa điều trị bệnh lý và can thiệp thẩm mỹ. Người bệnh không chỉ cần kiểm soát tổn thương mà còn mong muốn phục hồi làn da, cải thiện diện mạo và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Phan Thúy, Giám đốc Bệnh viện Da liễu TP.HCM ẢNH: BVCC

Trong bối cảnh thuốc sinh học thế hệ mới, laser và các công nghệ thẩm mỹ phát triển nhanh, thách thức đối với bác sĩ không chỉ là lựa chọn công nghệ mà còn phải cá thể hóa điều trị, lựa chọn đúng phương pháp, đúng thời điểm và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Hội nghị tập trung vào các vấn đề sát thực hành lâm sàng như chẩn đoán và điều trị bệnh da mạn tính, rối loạn sắc tố, mụn trứng cá, trẻ hóa da, ứng dụng hệ vi sinh vật da, laser và thiết bị năng lượng ánh sáng, chất tăng sinh, phục hồi da tổn thương, kỹ thuật xâm lấn, xử trí tai biến và biến chứng sau thủ thuật thẩm mỹ.

Các chuyên gia cũng cập nhật những tiến bộ về chất làm đầy và botulinum toxin trong thẩm mỹ da liễu.

"Một tiến bộ khoa học chỉ thực sự có giá trị khi được chuyển hóa thành phương pháp điều trị hiệu quả, an toàn và nhân văn hơn cho người bệnh. Đây cũng là mục tiêu hội nghị khoa học da liễu miền Nam 2026 hướng tới", bác sĩ Nguyễn Thị Phan Thúy nói.