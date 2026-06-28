Bệnh viện Da liễu TP.HCM: 16% biến chứng thẩm mỹ liên quan thiết bị năng lượng

Ngày 28.6, Bệnh viện Da liễu TP.HCM tổ chức Hội nghị khoa học với chủ đề "Cập nhật các thiết bị và công nghệ trong thẩm mỹ nội khoa". Một trong những nội dung được quan tâm là chuyên đề: "Những sai lầm thường gặp khi sử dụng thiết bị năng lượng trong thẩm mỹ và cách phòng tránh".

Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Vũ Anh Đào, Phó trưởng khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da liễu TP.HCM, cho biết các thiết bị năng lượng laser, IPL, RF, vi kim RF và siêu âm hội tụ ngày càng được ứng dụng rộng rãi nhờ khả năng điều trị rối loạn sắc tố, mạch máu, sẹo, trẻ hóa da và triệt lông với thời gian hồi phục ngắn. Tuy nhiên, hiệu quả và độ an toàn không chỉ phụ thuộc vào thiết bị mà còn ở chẩn đoán, lựa chọn bệnh nhân, thông số điều trị và chăm sóc sau thủ thuật.

Theo thống kê tại Khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da liễu TP.HCM, tai biến liên quan đến thiết bị năng lượng chiếm khoảng 16% tổng số biến chứng thẩm mỹ được tiếp nhận. Các biến chứng thường gặp gồm bỏng, nhiễm trùng, tăng hoặc giảm sắc tố sau viêm, sẹo phì đại, sẹo lồi và đỏ da kéo dài.

Một trường hợp dùng thiết bị năng lượng xóa xăm môi bị tai biến đến khám tại Bệnh viện Da liễu TP.HCM ẢNH: B.V

Theo bác sĩ Đào, phần lớn tai biến không xuất phát từ thiết bị mà do sai sót trong quá trình điều trị như đánh giá bệnh nhân chưa đầy đủ, chỉ định hoặc lựa chọn thông số chưa phù hợp, không nhận diện đúng điểm đáp ứng lâm sàng, làm mát không đúng hoặc chăm sóc sau thủ thuật chưa đúng.

Những sai lầm thường gặp khác là chẩn đoán sai, không đánh giá loại da theo thang Fitzpatrick (hệ thống đánh giá loại da dựa trên lượng sắc tố melanin và phản ứng của da với tia cực tím), bỏ sót tình trạng da đang rám nắng hoặc viêm, lựa chọn sai thiết bị, sử dụng mức năng lượng quá cao, không test trước, làm mát không đầy đủ, thiếu bảo vệ mắt và không phát hiện sớm dấu hiệu biến chứng.

Bác sĩ Đào nhấn mạnh, quan niệm "máy móc hiện đại thì điều trị sẽ an toàn và hiệu quả" là chưa đầy đủ. Thiết bị chỉ là công cụ; kết quả điều trị phụ thuộc vào kiến thức, kinh nghiệm của người thực hiện trong chẩn đoán, vận hành thiết bị và xử trí biến chứng. Vì vậy, các kỹ thuật sử dụng thiết bị năng lượng cần được thực hiện bởi bác sĩ hoặc nhân viên y tế được đào tạo bài bản.

Thực tế, bệnh viện đã tiếp nhận nhiều trường hợp tổn thương da kéo dài sau laser do thực hiện tại cơ sở chưa được cấp phép. Có bệnh nhân đến khám sau nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, khi đã xuất hiện sẹo phì đại, sẹo lồi hoặc rối loạn sắc tố ảnh hưởng nghiêm trọng đến thẩm mỹ và chất lượng cuộc sống. Nhiều người cũng không biết mình được điều trị bằng công nghệ gì, người thực hiện có phải bác sĩ hay không.