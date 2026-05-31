Chuyên gia da liễu cảnh báo 'bẫy' làm đẹp trong kỷ nguyên y học tái tạo

Ngày 31.5, tại Hội nghị khoa học thường niên lần thứ 22, Hội Da liễu TP.HCM đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc lạm dụng các công nghệ làm đẹp mới nổi.

Trong khi "y học tái tạo" đang là xu hướng nóng, thì việc thiếu hụt bằng chứng lâm sàng và sự bùng nổ của quảng cáo thần thánh đang khiến người bệnh trở thành "chuột bạch" bất đắc dĩ.

Ma trận làm đẹp

Trong khi các công nghệ như PRP (huyết tương giàu tiểu cầu) hay Exosome (túi ngoại bào) được xem là những tiến bộ y học tiềm năng, PGS-TS Nguyễn Trọng Hào, Chủ tịch Hội Da liễu TP.HCM thẳng thắn chỉ ra thực trạng đáng báo động rằng nhiều cơ sở thẩm mỹ hiện nay đang biến khái niệm "y học tái tạo" thành chiêu bài marketing thu hút khách hàng.

Nói về các công nghệ làm đẹp đang "làm mưa làm gió" trên thị trường, bác sĩ Hào nhấn mạnh: "PRP hay Exosome đều là những tiến bộ đầy tiềm năng, nhưng hiệu quả phụ thuộc rất lớn vào quy trình chuẩn hóa. Với Exosome, cần đặc biệt tỉnh táo vì hiện nay, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) chưa công nhận một sản phẩm nào có chứa Exosome trên thị trường. Không phải sản phẩm nào ghi thông tin có Exosome cũng thực sự là Exosome và không phải Exosome nào cũng có chất lượng giống nhau".

Tại hội nghị, các bác sĩ cũng chỉ ra những "cái bẫy" mà bệnh nhân thường mắc phải. Nhiều trường hợp nổi mề đay, ngứa kéo dài ở người cao tuổi hay người trẻ bị gán nhãn là "dị ứng thông thường", nhưng thực chất đó là dấu hiệu của các bệnh tự miễn tiềm ẩn. Việc chỉ tập trung làm đẹp bề mặt trong khi bỏ qua các rối loạn miễn dịch bên trong khiến bệnh ngày càng nặng hơn.

PGS-TS-BS Nguyễn Trọng Hào phát biểu khai mạc Hội nghị khoa học thường niên lần thứ 22 với chủ đề "Chuyên ngành da liễu trong kỷ nguyên y học tái tạo" ẢNH: NGUYỄN TRÚC

Đừng để làm đẹp trở thành gánh nặng

PGS-TS Nguyễn Trọng Hào khẳng định, tương lai của da liễu tái tạo không nằm ở việc chạy theo xu hướng thị trường, mà nằm ở khả năng kết hợp giữa hiểu biết sinh học, công nghệ, chứng cứ lâm sàng và đạo đức nghề nghiệp.

Việc chạy theo các phương pháp cấp tốc mà bỏ qua bước chẩn đoán bệnh lý nền là sai lầm chết người. Đặc biệt, người dân cần cẩn trọng trước những lời hứa hẹn "trẻ ra 10 tuổi" sau một liệu trình, bởi các bằng chứng lâm sàng về độ an toàn dài hạn của nhiều công nghệ mới vẫn còn là dấu hỏi lớn.

"Da liễu có lợi thế để dẫn dắt xu hướng y học tái tạo vì đây là cơ quan có thể quan sát, can thiệp và đánh giá trực tiếp. Tuy nhiên, chúng ta chỉ thật sự dẫn dắt được nếu không để marketing đi trước bằng chứng, không để sản phẩm đi trước chẩn đoán và không để kỳ vọng đi trước sự an toàn của người bệnh", PGS-TS Hào khẳng định.

Các chuyên gia tại hội nghị cũng nhắn nhủ người dân nên đảm bảo được thăm khám bởi những bác sĩ am hiểu về cấu trúc da và các bệnh lý nền trước khi quyết định tái tạo làn da, tránh việc để các công nghệ làm đẹp trở thành "con dao hai lưỡi" gây ảnh hưởng đến cả nhan sắc lẫn sức khỏe.