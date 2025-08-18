Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Lật bè chở 17 người do giông lốc ở Quảng Ninh, 2 người tử vong

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
18/08/2025 10:51 GMT+7

Một cơn giông lốc kèm mưa lớn xảy ra tối 17.8 trên vùng biển xã Đầm Hà (Quảng Ninh) đã làm lật bè chở 17 người đi nuôi ngao, khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Khoảng 18 giờ 15 ngày 17.8, trên địa bàn xã Đầm Hà xảy ra giông lốc dữ dội kèm mưa lớn. Thời điểm này, chiếc bè của ông Nguyễn Văn Minh (45 tuổi, trú tại thôn Quảng Minh 3, xã Đầm Hà) chở 17 người, xuất phát từ bến Ghềnh Võ (xã Quảng Hà) ra vùng biển thôn Bình Hải để làm nghề nuôi ngao, bị lật úp.

Quảng Ninh: Giông lốc lật bè chở 17 người, 2 người tử vong - Ảnh 1.

Giông lốc làm lật bè chở 17 người, khiến 2 người chết, 1 người bị thương

ẢNH: N.H

Ngay sau khi sự cố xảy ra, UBND xã Đầm Hà đã phối hợp với UBND xã Quảng Hà huy động lực lượng công an, quân sự và người dân tham gia cứu hộ, cứu nạn. 

Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài và thủy triều xuống thấp (chỉ 0,5 m), việc cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Lực lượng biên phòng Quảng Đức đã điều một tàu từ cảng Ghềnh Võ ra hiện trường hỗ trợ tìm kiếm.

Quảng Ninh: Giông lốc lật bè chở 17 người, 2 người tử vong - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng cứu người gặp nạn

ẢNH: N.H

Đến 7 giờ sáng nay 18.8, lực lượng chức năng tìm thấy 2 thi thể nạn nhân là bà Nông Thị H. (41 tuổi, trú tại thôn Quảng Chính 7, xã Quảng Hà) và ông Trần Văn T. (43 tuổi, trú tại thôn Quảng Minh 2, xã Quảng Hà) ở khu vực nuôi hàu gần hiện trường. Thi thể 2 nạn nhân đã được đưa về Trung tâm Y tế Hải Hà để làm thủ tục theo quy định.

Trước đó, người dân địa phương đã kịp thời cứu được nạn nhân Lê Thị Quyên (32 tuổi, trú tại thôn Quảng Chính 7, xã Quảng Hà) và đưa vào Trạm Y tế xã Đầm Hà cấp cứu. 14 người còn lại được đưa vào bờ an toàn.

Xem thêm bình luận