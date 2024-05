Lật mặt 7 'hốt bạc', vượt qua mọi đối thủ

Phim Lý Hải thống trị rạp chiếu

Rạp Việt trong suốt tuần qua chiếu tổng cộng khoảng 18 phim, trong đó phim ngoại áp đảo với 15 phim, và phim Việt chỉ 3 phim (Lật mặt 7, Cái giá của hạnh phúc, B4S - Trước giờ yêu). Dù số lượng phim ngoại nhiều nhưng sức hút không lớn nên các chủ rạp dành suất chiếu không cao; dẫn đầu là bom tấn hành động Hàn Quốc Vây hãm: Kẻ trừng phạt và hoạt hình Mỹ Mèo mập mang 10 mạng có trên dưới 1.000 suất chiếu trong ngày.

Đạo diễn Lý Hải được khán giả chào đón trong các buổi giao lưu tại rạp L.T

Trong khi đó, Lật mặt 7: Một điều ước do tạo được hiệu ứng phòng vé cùng mức độ bàn tán, quan tâm lớn từ các mạng xã hội, nên được nhà rạp ưu ái sắp xếp suất chiếu cao vượt trội - đến hơn 4.600 suất chiếu trong ngày cho tất cả các rạp chiếu trên toàn quốc. Đó chính là lý do giúp doanh thu Lật mặt 7: Một điều ước liên tục tăng cao theo từng giờ, từng ngày; bên cạnh nội dung - chất lượng "tay nghề" trong phim mới của Lý Hải cũng nhận được sự khen ngợi, đánh giá cao từ đa số người xem. Sáu phần phim trước của Lật mặt, đạo diễn Lý Hải tập trung vào yếu tố hài - hành động, kịch tính với những drama, cú twist (nút thắt) đúng kiểu "lật mặt". Ở phần 7, Lý Hải đã đi ngược hoàn toàn "thông lệ" của mình trước đó khi quyết định chọn kể một câu chuyện dung dị, đời thường theo cách tự nhiên nhất. Chính bản thân đạo diễn đã tự "lật mặt" với một tác phẩm thuần tâm lý, tình cảm gia đình, nhưng vẫn khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác và đủ cái tình ấm áp để khiến khán giả thấy thấm thía, đặc biệt phù hợp cho cả nhà từ bé đến già cùng xem.

Khán giả đến đông kín rạp xem Lật mặt 7 chiếu dịp lễ vừa qua L.T

Lật mặt 7 những ngày qua đã không có đối thủ ngoài phòng vé và trung bình mỗi ngày thu 30 tỉ đồng; riêng 2 ngày cao điểm đúng lễ 30.4 và 1.5, mỗi ngày phim thu khoảng 40 tỉ đồng. Lật mặt 7 bỏ xa tất cả đối thủ phim trong nước và nước ngoài chiếu cùng thời điểm về tốc độ bán vé và doanh thu. Với các suất chiếu sớm từ 19 giờ ngày 24.4 và công chiếu chính thức từ 26.4, đến sáng 29.4, Lật mặt 7 đã cán mốc 100 tỉ đồng (thành tích tương tự phim Mai của Trấn Thành dịp tết năm nay). Trước đó, Lật mặt 7 trở thành phim Việt có số vé đặt trước cao nhất lịch sử với hơn 105.000 vé bán ra khi phim còn chưa chiếu.

Lý Hải chia sẻ thật tâm anh không muốn công bố con số doanh thu và không muốn so kè với phim nào khác, chỉ muốn báo cáo lượng người xem và số vé đã bán ra "hiện đạt khoảng 2,5 triệu vé, vượt kỷ lục so với chính các phần Lật mặt trước đã sản xuất". Đạo diễn nói thêm: "Điều này xứng đáng được quan tâm và kích thích các nhà làm phim khác bước vào thị trường vì dân số VN tới hơn 100 triệu dân, vẫn còn rất tiềm năng so với 2,5 triệu vé vừa bán ra; và lượng người dân chưa có thói quen xem phim rạp còn rất lớn để nhà làm phim có thể thu hút họ đến rạp".

Cuộc đua thiếu gay cấn vì không có phim hấp dẫn khác

Sự thống trị của Lật mặt 7: Một điều ước tại phòng vé dịp lễ năm nay không quá bất ngờ, bởi ngoài sức hút của thương hiệu Lật mặt và thiện cảm đặc biệt mà khán giả dành cho cái tên Lý Hải, rạp Việt dịp lễ cũng thiếu "bom tấn" thu hút và những phim ngoại lẫn nội có chất lượng khác.

Phim bom tấn hành động Hàn Quốc Vây hãm: Kẻ trừng phạt LOTTE

Phim Cái giá của hạnh phúc của nhà sản xuất Xuân Lan, đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm, có sự tham gia diễn xuất của Thái Hòa, một trong những tên tuổi bảo chứng phòng vé trước đây, nhưng không tạo được kỳ tích. Phim hiện giảm nhiệt, hết hút khán giả với suất chiếu trong ngày là 400 suất, doanh thu từ 18.4 đến nay đạt 25 tỉ đồng. Nhà sản xuất Xuân Lan phải lên tiếng "kêu cứu", nói "ăn không ngon, ngủ không yên" vì sợ không thể thu hồi vốn, bởi phim không bán được vé như kỳ vọng, bị rạp xếp suất chiếu ngày càng ít đi, cộng với việc bức xúc vì "những review ác ý đã kéo theo hệ lụy không nhỏ đến phim", nhưng kết quả cũng không giúp tình hình bán vé tốt hơn. Còn phim đề tài tình dục 18+ của nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh làm với 3 đạo diễn trẻ B4S - Trước ngày yêu càng "lẹt đẹt" hơn khi trụ được 73 suất chiếu trong ngày, tổng doanh thu hiện chỉ 3,8 tỉ đồng.

Tình hình diễn biến ở phòng vé của phim Việt như thế, còn phim ngoại thì Vây hãm: Kẻ trừng phạt dù là phần tiếp theo trong thương hiệu hành động ăn khách của Hàn Quốc có tài tử Ma Dong-seok đóng chính, được giới phê bình quốc tế đánh giá cao nhưng chiếu ở thị trường VN không được đón nhận nồng nhiệt, từ 26.4 đến nay chỉ thu được 18 tỉ đồng, chưa tới 1/10 so với Lật mặt 7. Bộ phim hoạt hình Mèo mập mang 10 mạng từng có ngày vươn lên vị trí thứ hai về doanh thu tại VN, nhưng hiện tại cũng chỉ thu được 11 tỉ đồng.

Có thể thấy, phần lớn doanh thu tại rạp Việt hiện nay đang đổ dồn về Lật mặt 7: Một điều ước của Lý Hải, nên dù phim rạp dịp lễ có đa dạng thể loại phim để khán giả lựa chọn xem như hoạt hình, tình cảm, gia đình, kinh dị, hành động..., nhưng rõ ràng thị trường phòng vé hoàn toàn không có cuộc đụng độ hay cạnh tranh gay cấn nào như các năm trước. Ông Nguyễn Khánh Dương, người sáng lập Box Office Vietnam, đánh giá: "Không cần phải là dân chuyên cũng có thể đoán được ngôi vương phòng vé dịp lễ này thuộc về Lật mặt 7: Một điều ước. Dự kiến phòng vé sẽ thuộc về Lật mặt trong ít nhất 3 tuần nữa. Hy vọng Lật mặt 7 tiếp tục mang về những kỷ lục mới cho bản thân đạo diễn và cả cho điện ảnh Việt".