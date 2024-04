'Mufasa: The Lion King' và những phim hoạt hình hứa hẹn 'gây sốt' phòng vé 2024

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim (đạo diễn: Kenji Kamiyama) là dự án hoạt hình được trông đợi năm 2024 vì nối tiếp sự ảnh hưởng của thương hiệu Chúa tể những chiếc nhẫn. Phim tiền truyện này lấy bối cảnh 261 năm trước các sự kiện chính trong bộ tiểu thuyết Chúa tể những chiếc nhẫn, 200 năm trước các sự kiện trong truyện The Hobbit. Ý tưởng của phim được phát triển từ những mẩu chuyện bên lề các câu chuyện chính mà cố nhà văn J.R.R. Tolkien mô tả. Phim dự kiến ra rạp ngày 13.12 tới