‘Lật mặt 7: Một điều ước’ của Lý Hải cán mốc doanh thu 400 tỉ đồng

Công chiếu từ 19 giờ ngày 24.4, tính đến 19 giờ 20 ngày 17.5, Lật mặt 7: Một điều ước đã chính thức vượt 400 tỉ đồng doanh thu (theo Box Office Vietnam). Phim liên tục dẫn đầu phòng vé suốt hơn 3 tuần qua, vững vàng tại vị ngôi đầu bảng, bỏ xa các đối thủ khác, kể cả bom tấn Hollywood; dù hiện tại suất chiếu của phim đã giảm bớt (từ cao điểm hơn 4.600 suất, giờ còn khoảng 2.800 suất).

Lý Hải và ê kíp Lật mặt 7 giao lưu với khán giả tại rạp L.T

Lật mặt 7 đạt doanh thu hơn 400 tỉ đồng vào lúc 19 giờ 20 ngày 17.5 Chụp màn hình

Nếu tính theo số liệu của trang Box Office Vietnam - đơn vị kiểm soát phòng vé độc lập, thì con số 400 tỉ đồng của Lật mặt 7 đã vượt doanh thu của Bố già (2021) khi bộ phim đầu tay của đạo diễn Trấn Thành thực hiện cùng Vũ Ngọc Đãng được trang này thống kê thu 395,1 tỉ đồng.

Tổng doanh thu Bố già do Box Office Vietnam thống kê Chụp nàm hình

Ông Nguyễn Khánh Dương - người sáng lập Box Office Vietnam, cho biết: "Để so sánh doanh số của các tác phẩm, chúng ta nên dùng cùng một phương pháp đo đạc" khi khẳng định Lật mặt 7: Một điều ước từ hôm 6.5 với doanh thu 284 tỉ đồng đã vượt qua Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh – doanh thu 273 tỉ đồng, dù có vài thông tin cho rằng Lật mặt 6 đạt tổng cộng hơn 300 tỉ đồng. Như vậy, dựa trên số liệu, cách tính của Box Office Vietnam thì hiện tại với 400 tỉ đồng của Lật mặt 7: Một điều ước cũng đã vượt Bố già, để phim Lý Hải có mặt trong Top 3 phim Việt chiếu rạp ăn khách nhất lịch sử phòng vé Việt Nam.

Tuy nhiên, từ phía nhà sản xuất Trấn Thành trước đây công bố thì Bố già có doanh thu tới 427 tỉ đồng với 5,6 triệu vé bán ra. Với con số hiện tại ở chiều tối 17.5 của Lật mặt 7: Một điều ước, suất chiếu của phim Lý Hải vẫn còn nhiều, thời gian trụ rạp vẫn còn ít nhất hơn 2 tuần nữa, thì chắc chắn doanh thu của Lật mặt 7 sẽ vượt xa hơn 427 tỉ đồng của Bố già.

Doanh thu các phim Bố già, Nhà bà Nữ, Mai do chính phía Trấn Thành công bố NSXCC

Nói Lật mặt 7: Một điều ước sẽ xếp ở vị trí thứ 3 trong Top 3 phim Việt ăn khách nhất vì vẫn còn bị "thách thức" bởi doanh thu của 2 phim Việt khác đang cao hơn - do chính phía Trấn Thành công bố, là: Nhà bà Nữ - 475 tỉ đồng, Mai – 520 tỉ đồng (trong khi Box Office Vietnam thống kê Nhà bà Nữ đạt 459,5 tỉ đồng, Mai đạt 551,2 tỉ đồng).

Với Lý Hải, anh chia sẻ thật tâm bản thân anh không muốn công bố doanh thu và không muốn so kè với phim nào khác, chỉ muốn cho mọi người biết tổng số vé bán ra đã vượt kỷ lục so với chính các phần Lật mặt trước mà mình đã sản xuất. Đạo diễn nói thêm: "Điều này xứng đáng được quan tâm và kích thích các nhà làm phim khác bước vào thị trường vì dân số Việt Nam tới hơn 100 triệu dân, vẫn còn rất tiềm năng so với ví dụ 5 triệu vé vừa bán ra; và lượng người dân chưa có thói quen xem phim rạp còn rất lớn để các nhà làm phim Việt có thể thu hút họ đến rạp".