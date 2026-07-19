Lật ô tô trên cầu An Lạc, TP.HCM: Tài xế bất ngờ nhảy xuống kênh

Liên quan đến vụ lật ô tô trên cầu An Lạc, đến 14 giờ ngày 19.7, Công an phường An Lạc phối hợp cùng Đội CSGT Phú Lâm (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) và các đơn vị liên quan vẫn đang phong tỏa một phần hiện trường để khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chiếc xe bị lật được xe cứu hộ kéo ra khỏi hiện trường ẢNH: NGỌC ANH

Theo thông tin ban đầu, hơn 9 giờ cùng ngày, ô tô mang biển số 50E-673.xx do một nam tài xế khoảng 30 tuổi điều khiển, lưu thông trên đường Kinh Dương Vương theo hướng từ Bến xe Miền Tây về vòng xoay An Lạc.

Khi đến cầu An Lạc (phường An Lạc, TP.HCM), chiếc xe lật ngang, nằm vắt vẻo lên phần vỉa hè dành cho người đi bộ và một phần lòng đường. Phát hiện tai nạn, nhiều người đi đường đã hô hoán và nhanh chóng chạy đến tìm cách cứu tài xế.

Tuy nhiên, một tình huống hy hữu đã xảy ra. Trong lúc người dân đang tìm cách cạy cửa cabin để đưa tài xế ra ngoài, nam tài xế này bất ngờ tung cửa lao thẳng qua lan can cầu, nhảy xuống kênh nước bên dưới trước sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Nhận thấy nam tài xế có biểu hiện không tỉnh táo và vụ việc có dấu hiệu bất thường, người dân đã lập tức trình báo chính quyền địa phương. Cùng lúc đó, một người đàn ông đang làm việc gần bờ kênh đã lao xuống nước, giữ chặt tài xế. Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt kịp thời, phối hợp cùng người dân đưa tài xế lên bờ và áp giải về trụ sở công an để làm rõ.

"Tài xế có dấu hiệu không bình thường. Lúc chúng tôi kéo đưa lên bờ, tài xế còn chỉ tay vào mặt đòi đánh tôi", một người dân tham gia ứng cứu tại hiện trường chia sẻ.

Đến 14 giờ, công tác xử lý hiện trường vẫn đang được tiến hành khẩn trương ẢNH: NGỌC ANH

Sự việc hy hữu thu hút rất đông người hiếu kỳ tụ tập, dừng xe trên cầu theo dõi, khiến giao thông qua khu vực cầu An Lạc bị ùn ứ cục bộ.

Đến hơn 14 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục lấy lời khai của các nhân chứng, đồng thời trích xuất camera an ninh quanh khu vực để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn cũng như hành vi bất thường của nam tài xế.