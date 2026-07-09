Lật tàu trên biển Quảng Ninh, 2 người nghi bị mắc kẹt trong tàu

Chiều 9.7, một vụ lật tàu đã xảy ra tại khu vực biển Bản Sen (đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh) khiến 5 người gặp nạn. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ và đưa được 3 người vào bờ an toàn.

Vụ lật tàu trên biển Quảng Ninh hiện còn 2 nạn nhân nghi bị mắc kẹt

ẢNH: CAQN

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, tàu chở hàng mang số hiệu HP-4914 gặp sự cố và bị lật khi đang hoạt động trên vùng biển Bản Sen. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên tàu có 5 người, do ông Vũ Thành Long (trú Hải Phòng) làm thuyền trưởng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND đặc khu Vân Đồn đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự đặc khu, Công an đặc khu, Đồn Biên phòng Hạ Long cùng các lực lượng liên quan khẩn trương huy động tàu, xuồng và cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu nạn.

Thợ lặn được đưa tới hiện trường ẢNH: CAQN

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã cứu được 3 người, đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Vân Đồn.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, 2 người còn lại, đều trú tại Hải Phòng, nghi bị mắc kẹt trong tàu, công tác tìm kiếm đang được triển khai khẩn trương.

Khu vực xảy ra lật tàu trên biển Vân Đồn có điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, gây nhiều khó khăn cho lực lượng cứu hộ trong quá trình tiếp cận và tìm kiếm các nạn nhân. Lực lượng thợ lặn đã được huy động đến hiện trường để giải cứu các nạn nhân.

Lãnh đạo đặc khu Vân Đồn đã yêu cầu các đơn vị duy trì tối đa lực lượng, phương tiện tại hiện trường, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng quân sự, công an, biên phòng và các đơn vị liên quan để mở rộng phạm vi tìm kiếm, với mục tiêu sớm đưa các nạn nhân còn lại lên bờ an toàn.

Nguyên nhân vụ lật tàu trên biển Vân Đồn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.