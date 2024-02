Lật tẩy chiêu trò tạo 'sốt ảo, thổi giá' lan đột biến

"Ngáo giá, thổi giá lan"

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, trên diễn đàn Hội lan đột biến Việt Nam có hơn 128.000 thành viên, những ngày gần đây liên tục xuất hiện thông tin về các giao dịch lan đột biến giá trị hàng chục triệu đồng. Thế nhưng, ngay sau khi những bài viết này được đăng tải, đã có nhiều thành viên bình luận, lên tiếng phản đổi, bác bỏ.



Một tài khoản đăng tin rao bán cây hoa lan đột biến với giá 39,9 triệu đồng H.P

Cụ thể, tài khoản H.L.Đ.B đăng tin: "Có 10 cm giống lan đột biến VK siêu tiềm năng đã nhú mầm. Giá áp dụng trong ngày hôm nay (16.2 - PV) là 39,9 triệu đồng. Mời anh em chốt đơn…". Bên dưới bài viết này, chúng tôi đếm được hơn 30 lượt bình luận đả kích.

Tài khoản Nguyễn Đình Nhẫn cho rằng, chủ vườn này "nhậu từ tết đến giờ vẫn chưa tỉnh táo". Còn tài khoản Nguyễn Sự thì nói thẳng: "Bây giờ nhiều ông ngáo giá cố gắng thổi giá lan. Các ông bây giờ ngáo ít thôi".

Một mực khẳng định giống hoa lan đột biến này đang là "hàng hot" được nhiều người tìm mua, chủ tài khoản H.L.Đ.B tiếp tục chứng minh bằng hình ảnh giao dịch ngân hàng đã bán chậu hoa lan này với giá 3,3 triệu đồng cho một khách hàng tại Hà Nội. Thông tin này sau đó tiếp tục bị chủ tài khoản Ty Trần phản ứng: "399.000 đồng may ra còn có người đam mê mua. Giờ này giờ nào còn vở kịch lùa gà".

Cũng lên diễn đàn rao bán lan, tài khoản D.H đăng tin bán 1 cây lan đột biến Bảo Duy với giá 13,4 triệu đồng. Để tạo sức hút cho món hàng, chủ tài khoản D.H khẳng định nhà vườn "chỉ còn 1 em duy nhất, ai nhanh tay thì còn".

Bài viết này có gần 100 lượt bình luận. Trong đó, tài khoản Tân Tân thẳng thắn cho rằng, tài khoản đăng bài đang "vào vai diễn nhảm nhí, ngáo ngáo về giá". Còn tài khoản Dương Bình Phùng thì cho rằng: "Lan lại giả vờ nóng lên rồi mà có nóng thật thì như hòn than mới bén lửa. Họ sẽ truyền tay nhau khi nó đỏ rực thì người giữ cuối cùng sẽ bị bỏng tay".

Tiếp tục bóc phốt chủ tài khoản D.H, bạn Tùng Trần dẫn chứng câu chuyện tại quê nhà ở Tuyên Quang, có 2 người chơi cùng nhau từng ôm mấy cây lan Bảo Duy. Sau đó, cây lan mua về cũng không bán được cho ai, mọc dài cả mét. Hai chủ vườn này tự mang cây đến vườn của nhau để tạo giao dịch, cuối cùng lại dựng chuyện bị trộm mất cây lan. "Có đem cho còn chẳng có ai thèm lấy nói gì đến bán", tài khoản Tùng Trần viết.

Chia sẻ với Thanh Niên, một chủ vườn lan tại H.Đan Phượng (Hà Nội) xác nhận, đối với lan đột biến 5 cánh trắng Bảo Duy thời giao dịch cao điểm, giá lên tới 1 tỉ đồng/cm nhưng hiện nay chỉ còn vài trăm nghìn đồng/cây. Tương tự, với loại 5 cánh trắng Phú Quý, giá bán trước đây lên tới 30 - 50 triệu đồng/cm thì nay chỉ còn 140.000 đồng/cây. Một loại lan đột biến khác là hồng Yên Thủy trước đây giá hàng trăm triệu đồng/cm thì giờ chỉ còn vài chục nghìn đồng/cây.

Chủ tài khoản D.H rao bán lan Bảo Duy với giá hơn 13,4 triệu đồng bị nhiều thành viên lên tiếng phản đối H.P

"Không ai làm kinh tế bằng cây lan nữa đâu"

Từ sau tết Nguyên đán Giáp Thìn, trên các diễn đàn: Hội lan đột biến Việt Nam, Hội giao lưu lan rừng đột biến (var) Việt Nam…, hằng ngày vẫn rất nhiều thông tin đăng bán hoặc thu mua hoa lan đột biến với mức giá rất cao hoặc lan truyền thông tin hoa lan đang sốt giá từng giờ.

Điển hình là tài khoản V.L.V.N trên Hội lan đột biến Việt Nam có đăng tải thông tin:"TSB cái cảnh sốt lan, chiều bán 600.000 đồng/cm đã tưởng ngon. Cuối giờ chiều hỏi phát lên 1,2 triệu đồng. Ác ghê. Bảo sao các bác vồ nhanh thế". Cập nhật đến chiều 19.2, bài viết này có hơn 150 bình luận, đa số đều nhận định đây là chiêu trò thổi giá, tạo sốt ảo.

Vườn lan V.N đăng tin "sốt lan" đã nhận được hơn 150 bình luận bày tỏ sự bất bình, phẫn nộ khi cho rằng đây là chiêu trò tạo sốt ảo H.P

Bên dưới bài viết, bạn Trường Thọ bình luận hài hước khi khuyên chủ tài khoản này phải "tập hợp nhiều người lại mới kéo thị trường lên được. Chứ mấy con gà này tập gáy thì làm sao giá lên được?".

Ngoài châm biếm, đả kích chiêu trò này, nhiều chủ tài khoản cũng để lại những bình luận, phân tích rất chi tiết để đưa ra những lời khuyên hữu ích.

Theo tài khoản Nguyên Hoài, các bài viết giao dịch lan chỉ là chiêu "lùa gà mẻ cuối, thử bán xem có ai mua nữa không? Lan đột biến có chữa được ung thư thì may ra mới có giá thật và bền vững". Còn tài khoản Triệu Linh Đường khẳng định: "Ngoại trừ những người đam mê thì hiện tại không còn ai làm kinh tế bằng cây lan nữa đâu" và khuyên những người mới chơi lan phải cảnh giác, cẩn thận.

Trước đó, năm 2021, Báo Thanh Niên từng có loạt bài Vỡ nợ vì chơi lan đột biến, cảnh báo nhiều người chơi bị siết nợ, mất nhà cửa vì lỡ cầm cố đầu tư vào các giao dịch lan đột biến lên tới hàng tỉ, thậm chí hàng chục tỉ đồng.

Theo chỉ đạo của Bộ Công an, công an các tỉnh, thành: Hòa Bình, Quảng Ninh, Hà Nội, Đồng Nai.. đã vào cuộc điều tra, phanh phui hàng loạt vụ lừa đảo giao dịch lan đột biến. Thủ đoạn phổ biến của các nhóm lừa đảo là dựng lên các giao dịch lan đột biến tiền tỉ, có nhiều người giao dịch để tạo sốt ảo, thu hút nhiều người đầu tư, sau đó ôm tiền bỏ trốn. Sau những vụ việc này, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, tìm hiểu kỹ thông tin về giá bán, các mặt hàng hoa lan đột biến trước khi thực hiện các giao dịch để tránh bị kẻ gian lừa đảo.