Lật tẩy trò bịp của 'cò' đổi bằng lái: Tung thông tin gian dối để trục lợi

Công an củng cố chứng cứ và mở rộng điều tra

Ngày 9.12, Công an TP.HCM có thông tin liên quan bài điều tra Lật tẩy trò bịp của "cò" đổi bằng lái: Tài xế nghiện ma túy dễ lọt lưới của Báo Thanh Niên. Theo đó, qua công tác nắm tình hình và nguồn tin do PV Báo Thanh Niên cung cấp, Công an Q.3 phát hiện nhóm đối tượng có hành vi lôi kéo, hướng dẫn người dân cách thức qua mặt cơ quan chức năng khi thực hiện cấp đổi GPLX tại Phòng QLSH và cấp GPLX và Phòng khám đa khoa 136 - Bệnh viện GTVT.

Vào cuộc điều tra, Công an Q.3 đã đưa 8 đối tượng và một số người có liên quan về trụ sở để làm việc. Cơ quan công an xác định, hằng ngày, sau khi tiếp cận người dân đến xin cấp đổi GPLX, các nhóm "cò" sẽ thông báo gian dối "trung tâm không còn hoạt động", để nhóm này nhận làm hồ sơ cấp, đổi GPLX. Chi phí thực hiện là 1,3 - 1,8 triệu đồng/bộ hồ sơ (tùy từng trường hợp). Trung bình mỗi ngày nhóm này nhận làm từ 15 - 20 hồ sơ, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng. Đáng chú ý, nhóm này cung cấp túi có chứa nước trà cho những người có khả năng dương tính với ma túy để tráo đổi khi kiểm tra nước tiểu. Công an Q.3 đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại một số địa điểm, thu giữ nhiều vật chứng có liên quan vụ án.

Công an Q.3 đánh giá hành vi của nhóm "cò" đã xâm phạm trực tiếp đến công tác quản lý nhà nước của cơ quan chức năng trong lĩnh vực GTVT, làm thay đổi kết quả xét nghiệm; từ đó dễ dẫn đến việc cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp GPLX cho các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, nguy cơ gây phức tạp cho trật tự an toàn giao thông, gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông. Công an Q.3 đang củng cố tài liệu, chứng cứ, đồng thời mở rộng điều tra để xử lý nghiêm.