Lật xe chở đoàn giáo viên đi từ thiện ở Lào Cai, 8 người tử vong

Trao đổi với Thanh Niên sáng 27.12, một lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Bản Mù, xã Phình Hồ.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: NDCC

"Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai cùng đoàn công tác đã lập tức lên đường đến hiện trường, đồng thời huy động các lực lượng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn", vị lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai cho biết thêm.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra sáng 27.12, tại Km35 QL174 (nối QL32), thuộc địa phận bản Mù (xã Phình Hồ). Chiếc xe gặp nạn là loại 29 chỗ, chở đoàn giáo viên đi từ thiện. Khi di chuyển hướng từ thôn Hạnh Phúc xuống thôn Tằng Ghênh (xã Phình Hồ), chiếc xe đã bị lật ngửa.

Sau vụ tai nạn, xe ô tô bị biến dạng, bên trong xe có 18 người, lực lượng cứu hộ đã đưa được 8 người ra ngoài. Một số nạn nhân vẫn đang ở trong xe, hiện lực lượng chức năng cùng thiết bị, máy móc được huy động đến để mở, đưa các nạn nhân ra ngoài.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, đến 10 giờ 33 ngày 27.12, có 8 người đã tử vong.

Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo xã Phình Hồ cho biết, khu vực xảy ra tai nạn là đoạn dốc kéo dài, có khả năng nguyên nhân do xe mất phanh và lật ngửa ở đoạn chân dốc.

Hiện, toàn bộ lực lượng công an, quân sự, an ninh trật tự, cán bộ xã Phình Hồ và nhân dân đang tập trung cứu nạn, đồng thời huy động máy móc để tiếp tục đưa các nạn nhân ra ngoài.