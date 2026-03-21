Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Lầu Năm Góc rầm rộ chuẩn bị khả năng đưa bộ binh Mỹ đến Iran?

Thụy Miên
21/03/2026 10:14 GMT+7

Đài CBS News hôm 21.3 (giờ Việt Nam) dẫn nhiều nguồn thạo tin tiết lộ Lầu Năm Góc ráo riết chuẩn bị cho khả năng đưa bộ binh đến Iran.

Theo Đài CBS News, các chỉ huy quân sự cấp cao của quân đội Mỹ đã trình lên lãnh đạo Lầu Năm Góc những đề xuất cụ thể nhằm sẵn sàng cho phương án đưa bộ binh Mỹ đến Iran. Sự chuẩn bị này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc các bước đi tiếp theo trong cuộc xung đột tại Trung Đông.

Các nguồn tin không nêu tên cho biết Tổng thống Trump đang cân nhắc khả năng bố trí lực lượng bộ binh tại khu vực. Hiện vẫn chưa rõ trong điều kiện nào chủ nhân Nhà Trắng mới phê chuẩn việc triển khai bộ binh.

"Tôi không hề đưa quân đến nơi nào cả", ông Trump nói với các nhà báo có mặt tại Phòng Bầu dục hôm 19.3, nhưng lưu ý rằng nếu có kế hoạch này thì ông cũng sẽ không nói ra.

Mỹ điều hàng nghìn binh sĩ đến Trung Đông

Giới chức thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, bộ tư lệnh tác chiến phụ trách Trung Đông, Trung Á và một phần Nam Á, đã chuyển câu hỏi của Đài CBS News cho Nhà Trắng và Lầu Năm Góc.

Trong một tuyên bố, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết công việc của Lầu Năm Góc là thực hiện các công tác trù bị để cung cấp cho Tổng tư lệnh quân đội tối đa sự lựa chọn.

Lầu Năm Góc đang chuẩn bị nhiều phương án cho cuộc xung đột Iran, bao gồm khả năng triển khai bộ binh

Thế nhưng, điều đó không đồng nghĩa Tổng thống Mỹ đã đưa ra quyết định cụ thể, và như ông Trump đã nói hôm 19.3, đến lúc này nhà lãnh đạo vẫn chưa có kế hoạch triển khai bộ binh đến bất kỳ nơi đâu trên thế giới.

Theo Đài CBS News, quân đội Mỹ cũng mở các cuộc họp để chuẩn bị cho kịch bản xử lý việc bắt giữ binh sĩ và lực lượng bán quân sự Iran nếu Tổng thống quyết định đưa quân đến Iran, bao gồm nơi giam giữ tù binh Iran.

Mỹ đang lên kế hoạch triển khai bổ sung các đơn vị thuộc Sư đoàn Dù 82 tới khu vực Trung Đông.

Tin liên quan

Iran tuyên bố đang chờ bộ binh Mỹ, ông Trump nói gì?

Iran tuyên bố đang chờ bộ binh Mỹ, ông Trump nói gì?

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có phản ứng sau khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nói rằng Tehran đang chờ đợi Mỹ tấn công trên bộ vào Iran.

Israel đưa bộ binh, xe tăng tấn công chớp nhoáng Gaza; Liên Hiệp Quốc cảnh báo

Bộ binh Israel đột kích Gaza

Khám phá thêm chủ đề

bộ binh Mỹ Lầu năm góc đưa bộ binh đến Iran Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận