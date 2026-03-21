Lầu Năm Góc rầm rộ chuẩn bị khả năng đưa bộ binh Mỹ đến Iran?

Theo Đài CBS News, các chỉ huy quân sự cấp cao của quân đội Mỹ đã trình lên lãnh đạo Lầu Năm Góc những đề xuất cụ thể nhằm sẵn sàng cho phương án đưa bộ binh Mỹ đến Iran. Sự chuẩn bị này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc các bước đi tiếp theo trong cuộc xung đột tại Trung Đông.

Các nguồn tin không nêu tên cho biết Tổng thống Trump đang cân nhắc khả năng bố trí lực lượng bộ binh tại khu vực. Hiện vẫn chưa rõ trong điều kiện nào chủ nhân Nhà Trắng mới phê chuẩn việc triển khai bộ binh.

"Tôi không hề đưa quân đến nơi nào cả", ông Trump nói với các nhà báo có mặt tại Phòng Bầu dục hôm 19.3, nhưng lưu ý rằng nếu có kế hoạch này thì ông cũng sẽ không nói ra.

Mỹ điều hàng nghìn binh sĩ đến Trung Đông

Giới chức thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, bộ tư lệnh tác chiến phụ trách Trung Đông, Trung Á và một phần Nam Á, đã chuyển câu hỏi của Đài CBS News cho Nhà Trắng và Lầu Năm Góc.

Trong một tuyên bố, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết công việc của Lầu Năm Góc là thực hiện các công tác trù bị để cung cấp cho Tổng tư lệnh quân đội tối đa sự lựa chọn.

Lầu Năm Góc đang chuẩn bị nhiều phương án cho cuộc xung đột Iran, bao gồm khả năng triển khai bộ binh ảnh: lục quân Mỹ

Thế nhưng, điều đó không đồng nghĩa Tổng thống Mỹ đã đưa ra quyết định cụ thể, và như ông Trump đã nói hôm 19.3, đến lúc này nhà lãnh đạo vẫn chưa có kế hoạch triển khai bộ binh đến bất kỳ nơi đâu trên thế giới.

Theo Đài CBS News, quân đội Mỹ cũng mở các cuộc họp để chuẩn bị cho kịch bản xử lý việc bắt giữ binh sĩ và lực lượng bán quân sự Iran nếu Tổng thống quyết định đưa quân đến Iran, bao gồm nơi giam giữ tù binh Iran.

Mỹ đang lên kế hoạch triển khai bổ sung các đơn vị thuộc Sư đoàn Dù 82 tới khu vực Trung Đông.