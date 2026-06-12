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Thế giới

Lầu Năm Góc sơ tán khẩn vì báo động chất độc sinh học

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
12/06/2026 07:38 GMT+7

Lầu Năm Góc hôm 11.6 phải phong tỏa và sơ tán một phần tòa nhà do hệ thống cảm biến phát tín hiệu cảnh báo sai về sự xuất hiện của vật liệu nguy hiểm.

Vào sáng ngày 11.6 (giờ địa phương), hàng loạt tầng và hành lang bên trong trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ đã bị phong tỏa khẩn cấp. Một số nhân viên được lệnh sơ tán, trong khi những người khác nhận chỉ thị "trú ẩn tại chỗ". Các nhân chứng cho biết cảnh sát bảo vệ tòa nhà đã phải lập tức trang bị mặt nạ phòng độc và mặc đồ bảo hộ hóa học chuyên dụng.

Lầu Năm Góc sơ tán khẩn cấp vì báo động giả chất độc sinh học - Ảnh 1.

Tòa nhà Lầu Năm Góc ở Washington D.C, Mỹ

ẢNH: REUTERS

Theo CNN, sự việc bắt nguồn từ việc hệ thống cảm biến giám sát không khí liên tục của tòa nhà đột ngột phát tín hiệu cảnh báo về khả năng có sự hiện diện của bào tử bệnh than (anthrax).

Khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp kéo dài từ tầng hai đến tầng năm, dọc theo các hành lang. Đây là khu vực tập trung nhiều cơ quan trọng yếu, bao gồm Phòng Quan hệ công chúng của Hải quân và Văn phòng Bộ trưởng Lục quân Mỹ. Ngay lập tức, Sở Cứu hỏa hạt Arlington đã điều động đội phản ứng với vật liệu nguy hiểm đến hiện trường hỗ trợ.

Tuy nhiên, mọi lo lắng đã được giải tỏa khi các chuyên gia đánh giá và xác định đây chỉ là một báo động giả do hệ thống cảm biến bị lỗi hoặc trục trặc kỹ thuật.

Đến khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell thông báo trên mạng xã hội X rằng toàn bộ hoạt động của tòa nhà đã trở lại bình thường.

"Sáng nay, các nhân viên đã được thông báo về một vấn đề chất lượng không khí tiềm ẩn, đòi hỏi phải lập tức áp dụng các biện pháp an toàn để phòng ngừa. Các kết quả xét nghiệm chuyên sâu sau đó xác nhận hoàn toàn không tồn tại bất kỳ mối đe dọa nào", ông Parnell khẳng định.

Bà Hayley Severance, cựu cố vấn cấp cao về giảm thiểu rủi ro sinh học của Bộ Quốc phòng Mỹ, nói rằng hệ thống dò tìm bệnh than trong quá khứ từng ghi nhận một số báo động giả. Dù vậy, bà nhấn mạnh rằng phản ứng phong tỏa và sơ tán nhanh chóng của Lầu Năm Góc là hành động chuyên nghiệp và cần thiết để phòng ngừa mọi kịch bản thảm họa sinh học có thể xảy ra.

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