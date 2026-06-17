Lauren Silverman lên tiếng về scandal ngoại tình chấn động với 'trùm giải trí' Simon Cowell

Lauren Silverman và Simon Cowell từng gây chấn động dư luận vì bê bối ngoại tình hồi 2013 ẢNH: AFP

Theo People, Lauren Silverman vừa tham gia podcast Happy Mum lên sóng hôm 16.6 (giờ địa phương) và chia sẻ về bê bối ngoại tình chấn động giữa cô và Simon Cowell. Quay trở lại vào năm 2013, thời điểm vụ ngoại tình được truyền thông đưa tin rầm rộ, Lauren Silverman đang là vợ của doanh nhân Andrew Silverman và có chung một con trai tên Adam. Đáng nói, Andrew và Simon Cowell còn là chỗ bạn bè thân thiết. Vợ chồng Silverman đã đệ đơn ly hôn ngay sau khi tin tức về việc Lauren mang thai được công bố. Sau đó, Lauren Silverman đến với Simon Cowell rồi cùng đón con trai Eric hồi tháng 2.2014.

Nhớ lại, doanh nhân 48 tuổi thừa nhận: "Có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn với chuyện đó, bởi đó là dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân của tôi. Đó là một trong những khoảng thời gian khó khăn nhất trong đời tôi. Tôi không muốn nói là hối tiếc, vì tôi không hối tiếc điều gì cả. Nhưng tôi có ước mọi chuyện sẽ xảy ra theo một cách khác không? Tất nhiên là có". Cô tiếp tục: "Nhưng tôi nghĩ mọi chuyện xảy ra đều có lý do. Có những khoảnh khắc mà tôi biết đó là điều đúng đắn, là điều tôi muốn và Simon là người tôi muốn dành cả cuộc đời mình gắn bó. Vì vậy, dù bằng cách nào chúng tôi đến được với nhau, tôi đều tin rằng đó là định mệnh".

Lauren Silverman bên Simon Cowell và hai con trai Adam Silverman - Eric Cowell tại sự kiện Simon Cowell nhận sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood hồi 2018

ẢNH: AFP

Lauren Silverman bộc bạch: "Khi tôi ly hôn, đó hoàn toàn không phải một tình huống tốt. Nó thật kinh khủng. Tôi cảm thấy rất tự hào khi nói rằng… chúng tôi đã vượt qua giai đoạn đó nhiều năm rồi. Tôi và chồng cũ có một mối quan hệ rất tốt". Nữ doanh nhân này nói thêm: "Dù tôi rất muốn quay ngược thời gian để xóa bỏ nỗi đau mà chuyện đó đã gây ra cho chồng cũ và con trai Adam… nhưng chuyện đó đã xảy ra rồi".

Vị hôn thê hiện tại của Simon Cowell thừa nhận cô không cảm nhận được niềm hạnh phúc trọn vẹn khi mang thai Eric vì sự việc năm đó thu hút sự chú ý của giới truyền thông quốc tế. "Tôi như rơi vào trạng thái chiến đấu hoặc bỏ chạy vì có quá nhiều người quan tâm đến những gì đang xảy ra… Tôi chỉ cố gắng không để mình suy sụp. Đi đến đâu tôi cũng bị mọi người nhìn chằm chằm. Tôi xuất hiện trên trang bìa của mọi tạp chí và có cả những bài báo đưa tin về chuyện đó… Thật kinh khủng", Lauren Silverman nhớ lại. Cô cho biết sau khi trấn tĩnh, bản thân phải chấp nhận và tiếp tục cuộc sống.

Giữa giai đoạn khó khăn, sự chào đời của con trai Eric mang lại niềm an ủi, hạnh phúc cho Lauren Silverman lẫn Simon Cowell. Bà mẹ nổi tiếng hồi tưởng: "Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc đó bởi vì Simon đã rất xúc động và tôi nhớ lúc đó mình đã nghĩ: 'Chúa ơi, cuộc đời anh ấy sắp thay đổi và anh ấy không hề biết điều gì sắp xảy ra với mình'. Việc trở thành một người cha đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh ấy".

Lauren Silverman có tổ ấm hạnh phúc, thừa nhận không hối hận vì những gì xảy ra ẢNH: AFP

Nhiều năm sau bê bối chấn động dư luận, Lauren Silverman và Simon Cowell vẫn âm thầm gắn bó. Cặp đôi đính hôn hồi 2022 và đang hạnh phúc bên con trai 12 tuổi.

Simon Cowell sinh năm 1959, ông là doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình quyền lực bậc nhất làng giải trí Anh. "Ông trùm" U.70 quen mặt với khán giả toàn cầu khi làm giám khảo cho hàng loạt chương trình ăn khách: The X Factor (Anh), Britain's Got Talent, American Idol, America's Got Talent… và nổi tiếng là người khó tính, khắt khe. Simon cũng là cái tên góp phần làm nên thành công của nhiều nhóm nhạc như: Westlife, One Direction, Pretty Much… Ông nhiều năm liền được Time tôn vinh trong danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới.