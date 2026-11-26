Chiều 25.11, UBND xã Tân Lợi, phối hợp Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế thành phố Đồng Nai tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư về quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 các khu công nghiệp đông nam Đồng Phú.

Đây là dự án trọng điểm nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân vùng quy hoạch, bởi quy mô lớn và tác động trực tiếp đến đời sống, sản xuất của nhiều hộ dân.

Ông Nguyễn Phan Trọng Khôi trình bày đồ án quy hoạch các khu công nghiệp đông nam Đồng Phú ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ông Nguyễn Phan Trọng Khôi (Công ty cổ phần tư vấn xây dựng tổng hợp, chủ nhiệm đồ án quy hoạch), cho biết quy hoạch các khu công nghiệp đông nam Đồng Phú nằm ở khu vực phía bắc thành phố Đồng Nai, thuộc xã Tân Lợi và phường Đồng Phú (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cũ).

Tổng diện tích quy hoạch gần 4.200 ha (phường Đồng Phú: hơn 1.053 ha và xã Tân Lợi: 3.146 ha); trong đó đất sản xuất nông nghiệp (cao su, cây lâu năm) chiếm khoảng 95,39%.

Các khu công nghiệp đông nam Đồng Phú được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp hiện đại, thông minh, xanh, phát triển bền vững, thân thiện môi trường - tuần hoàn - tích hợp, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xanh đồng bộ, thích ứng với biến đổi khí hậu. Ước tính sẽ có khoảng 120.000 chuyên gia và người lao động tới sinh sống và làm việc khi vận hành đầy đủ.

Ngoài tuyến đường Đồng Phú - Bình Dương (lộ giới 65 m) còn có hệ thống 5 trục giao thông liên kết ra đường ĐT.741; đường nội bộ, trục chức năng có mặt cắt từ 28 m đến 60 m kèm các nút giao.

Tránh tình trạng quy hoạch "treo" ảnh hưởng sinh kế người dân

Tại buổi gặp gỡ, đa số ý kiến người dân đều thống nhất rằng phát triển công nghiệp là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế địa phương đi lên.

Người dân mong muốn việc lập quy hoạch phải gắn liền với triển khai thực tế và đặt sự đồng thuận của nhân dân lên hàng đầu, kiên quyết tránh tình trạng quy hoạch "treo", kéo dài gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh kế của người dân.

Người dân đến chật kín hội trường để nghe thông tin về quy hoạch khu công nghiệp đông nam Đồng Phú ẢNH: HOÀNG GIÁP

Bên cạnh đó, các vấn đề sát sườn như chính sách bồi thường, giá đất, hỗ trợ tái định cư, đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng được người dân đặt ra thẳng thắn.

Người dân nêu ý kiến tại hội nghị ẢNH: HOÀNG GIÁP

Nêu ý kiến tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Chấn (phường Đồng Phú) kiến nghị: "Cơ quan chức năng cần công khai, minh bạch lộ trình triển khai từng giai đoạn, phân khu và các khu vực làm trước, làm sau; đồng thời làm rõ chính sách bồi thường, giá đất, hỗ trợ tái định cư, chuyển đổi sinh kế và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để người dân có cơ sở pháp lý vững chắc, yên tâm ổn định cuộc sống hoặc tiếp tục đầu tư sản xuất".

Phối cảnh địa điểm quy hoạch các khu công nghiệp đông nam Đồng Phú ẢNH: TRỌNG KHÔI





Định hướng khu công nghiệp sinh thái quy mô lớn phía bắc Đồng Nai

Ông Trần Tự Nghĩa, Trưởng phòng Quản lý địa bàn và xây dựng thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế thành phố Đồng Nai, cho biết việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư là bước đi bắt buộc, đúng trình tự theo quy định.

Theo ông Nghĩa, hiện nay các khu công nghiệp ở khu vực phía nam thành phố Đồng Nai đã đạt tỷ lệ lấp đầy rất cao, quỹ đất công nghiệp không còn nhiều. Do đó, định hướng chiến lược của thành phố là từng bước mở rộng không gian phát triển công nghiệp về khu vực phía bắc Đồng Nai.

Một phối cảnh trong các khu công nghiệp Đông Nam Đồng Phú được trình chiếu tại hội nghị ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Các khu công nghiệp đông nam Đồng Phú có diện tích quy hoạch rất lớn và được định hướng xây dựng trở thành khu công nghiệp sinh thái theo tinh thần chỉ đạo của thành phố Đồng Nai. Khi phát triển thành công, nơi đây sẽ tạo sức hút mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư lớn, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế cho địa phương", ông Nghĩa nhấn mạnh.

Về quy trình tiếp theo, ông Nghĩa cho hay hiện tại mới chỉ dừng ở bước lấy ý kiến dân cư phục vụ công tác lập đồ án quy hoạch. Sau khi quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan chức năng mới tiến hành các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư. Khi có nhà đầu tư chính thức, đơn vị này sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lấy ý kiến người dân cụ thể về phương án thu hồi đất, chính sách đền bù, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định pháp luật.

Ông Trần Tự Nghĩa trả lời các câu hỏi của người dân ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đánh giá về tác động của dự án đối với địa phương, bà Phạm Thị Hiền, Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Lợi, thông tin phần lớn diện tích quy hoạch khu công nghiệp đông nam Đồng Phú nằm trên địa bàn xã Tân Lợi. Khi dự án đi vào hoạt động, sẽ mở ra dư địa và tiềm năng phát triển vượt bậc cho xã Tân Lợi, bởi địa phương sở hữu vị trí đắc địa, mang tính kết nối giao thông liên vùng thuận lợi.

"Dự án chính thức vận hành và thu hút nhà đầu tư sẽ tạo nguồn lực lớn để giải quyết bài toán việc làm cho lao động tại chỗ. Đồng thời, sự phát triển công nghiệp sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách cho địa bàn xã nói riêng và cả thành phố Đồng Nai nói chung, qua đó tạo nguồn lực vững chắc để thực hiện tốt hơn các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân", bà Hiền chia sẻ.