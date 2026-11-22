Ngày 22.11, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đã ký Quyết định 5543/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch xã Đức Trọng đến năm 2050.

Quy hoạch được lập trên toàn bộ diện tích tự nhiên của xã Đức Trọng, tương đương 148,78 km². Thời hạn quy hoạch gồm giai đoạn ngắn hạn đến năm 2030 và dài hạn đến năm 2050.

Khu vực phía tây Liên Nghĩa được quy hoạch dự trữ từ 150 - 500 ha để hình thành trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng trong tương lai ẢNH: LÂM VIÊN

Hướng tới đô thị hạt nhân, cửa ngõ quốc tế

Theo quy hoạch chung được phê duyệt ngày 21.11, mục tiêu đến năm 2030 là xây dựng Đức Trọng theo hướng đô thị hiện đại, hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại III; đồng thời phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, giao thông, đô thị, giáo dục, nhà ở và các thiết chế xã hội.

Đến năm 2050, Đức Trọng được định hướng trở thành đô thị hạt nhân, cửa ngõ quốc tế, kết nối với các khu vực trong tỉnh Lâm Đồng và liên vùng thông qua hệ thống cao tốc, quốc lộ, đường sắt và Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương ở xã Đức Trọng, Lâm Đồng vừa được nâng cấp, mở rộng ẢNH: LÂM VIÊN

Quy hoạch xác định Đức Trọng có vai trò là trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh trong tương lai, đồng thời phát triển các chức năng thương mại, dịch vụ, công nghiệp, logistics và đổi mới sáng tạo. Địa phương cũng được định hướng là đô thị hạt nhân của vùng Tây nguyên, kết nối khu vực này với Đông Nam bộ và Duyên hải Nam Trung bộ.

Cảng hàng không quốc tế Liên Khương nằm trên địa bàn xã Đức Trọng, được định hướng gắn với các hoạt động giao thương và logistics.

"Một lõi Đức Trọng - hai cánh cộng sinh"

Một trong những điểm đáng chú ý của đồ án quy hoạch được phê duyệt là tổ chức không gian theo mô hình "một lõi Đức Trọng - hai cánh cộng sinh Tân Hội và Ninh Gia".

Theo đó, khu vực lõi Đức Trọng, tập trung tại Liên Nghĩa, sẽ là trung tâm hành chính, thương mại và dịch vụ. Phú Hội được định hướng phát triển đô thị xanh, công nghiệp sạch và logistics. Tân Hội hỗ trợ giãn dân, phát triển nhà ở và dịch vụ. Ninh Gia đảm nhận một số hạ tầng kỹ thuật dùng chung.

Sông Đa Nhim được định hướng trở thành không gian sinh thái quan trọng của đô thị, thay vì chỉ đóng vai trò ranh giới tự nhiên. Hai bên sông sẽ hình thành các hành lang xanh, góp phần tạo không gian cảnh quan cho đô thị Đức Trọng.

Sông Đa Nhim được quy hoạch thành không gian sinh thái, cảnh quan của đô thị ẢNH: LÂM VIÊN

Không gian phát triển được chia thành 3 phân vùng. Phân vùng lõi đô thị, trung tâm hành chính, thương mại và công vụ rộng khoảng 2.968 ha, chủ yếu tại khu vực Liên Nghĩa cũ.

Phân vùng đô thị sân bay và logistics rộng khoảng 673 ha, phát triển các hoạt động kho vận, cảng cạn ICD và dịch vụ logistics gắn với Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.

Phân vùng đô thị sinh thái, công nghiệp sạch và đổi mới sáng tạo Phú Hội rộng hơn 11.236 ha, kết hợp phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, nghiên cứu và bảo vệ không gian sinh thái.

Dự trữ 150 - 500 ha xây trung tâm hành chính mới trong tương lai

Đáng chú ý, quy hoạch xã Đức Trọng xác định quỹ đất dự trữ từ 150 - 500 ha tại khu vực phía tây không gian lõi Liên Nghĩa để hình thành quần thể các cơ quan hành chính, chính trị cấp tỉnh.

Khu vực này được định hướng gắn với quảng trường trung tâm và hệ thống không gian công cộng cấp vùng. Việc đưa quỹ đất dự trữ vào đồ án quy hoạch đã cụ thể hóa vị trí dự kiến hình thành trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh về mặt không gian. Tuy nhiên, đây là định hướng quy hoạch cho tương lai.

Tại khu vực hiện hữu, các trụ sở chính quyền địa phương được cải tạo, nâng cấp. Công trình mới sẽ được tổ chức phù hợp với cấu trúc đô thị và hệ thống không gian công cộng.

Phát triển logistics gắn với sân bay Liên Khương

Bên cạnh chức năng hành chính, Đức Trọng được quy hoạch thành đầu mối logistics của tỉnh. Khu vực quanh Cảng hàng không quốc tế Liên Khương được định hướng phát triển dịch vụ hậu cần hàng không, cảng cạn, kho bãi, chuỗi cung ứng lạnh và các dịch vụ logistics.

Các trung tâm thương mại, dịch vụ sẽ được bố trí dọc các trục giao thông lớn và tại các nút giao cao tốc, quốc lộ. Khu vực lõi Liên Nghĩa tiếp tục phát triển các tuyến phố thương mại, dịch vụ, đồng thời chỉnh trang khu vực hiện hữu.

Quy hoạch cũng định hướng phát triển hệ thống y tế, giáo dục, khoa học - công nghệ, văn hóa và thể thao để đáp ứng nhu cầu của đô thị trong tương lai.

Cùng với phát triển đô thị, quy hoạch đặt yêu cầu kiểm soát quá trình đô thị hóa, bảo vệ rừng, nguồn nước, đất nông nghiệp và cảnh quan tự nhiên. Đất lâm nghiệp được xác định là khu vực không phát triển đô thị; hành lang bảo vệ sông Đa Nhim, hồ Đại Ninh và các nguồn nước được giữ lại nhằm bảo đảm an toàn sinh thái.