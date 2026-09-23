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    Chính trị

    Lấy ý kiến rộng rãi về tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh

    Văn Chung
    Văn Chung
    Theo TTXVN
    Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu quá trình tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh cần lấy ý kiến rộng rãi giới nghiên cứu khoa học, các tổ chức đảng, đảng viên và nhân dân; làm rõ những bài học và vấn đề đặt ra cho giai đoạn tiếp theo.

    Sáng 23.9, tại Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì cuộc họp Nhóm 6 về tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

    Ông Trần Cẩm Tú là Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh; đồng thời là Trưởng nhóm 6.

    Bảo đảm tiến độ, chất lượng Đề cương tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh- Ảnh 1.

    Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo

    ẢNH: TTXVN

    Phát biểu tại cuộc họp, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các thành viên Nhóm 6 tập trung nghiên cứu, góp ý trực tiếp vào dự thảo Đề cương; phối hợp, khớp nối nội dung với các nhóm khác để đánh giá toàn diện, khách quan, khoa học quá trình 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

    Trong đó, ông Trần Cẩm Tú lưu ý việc tổng kết cần làm rõ những bài học lịch sử cũng như những vấn đề đặt ra cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

    Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu, tổ chức các hội nghị, hội thảo, chuyên đề từ cơ sở; lấy ý kiến rộng rãi trong giới nghiên cứu khoa học, các tổ chức đảng, đảng viên và nhân dân để hoàn thiện Đề cương.

    Tổ biên tập, Tổ giúp việc được giao tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, hoàn thiện các văn bản để sớm ban hành và triển khai nhiệm vụ theo phân công.

    Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được Đại hội VII của Đảng thông qua năm 1991. Việc tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh, giai đoạn 1991 - 2031, nhằm đánh giá quá trình thực hiện, làm rõ những bài học và những vấn đề đặt ra trong bối cảnh mới.

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