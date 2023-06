Lazada đẩy mạnh kênh mua sắm giá rẻ mới

Hai kênh mua sắm này mang tới cho người tiêu dùng hàng ngàn sản phẩm với giá rẻ và được liên tục cập nhật mỗi ngày, từ đó người tiêu dùng sẽ có thêm nhiều lựa chọn mua sắm đa dạng và tiết kiệm.

Lazada đang đẩy mạnh các chiến dịch mua sắm giá rẻ mới

Chỉ trong hai tuần đầu của tháng 6, hai kênh mua sắm đặc biệt này đã được người tiêu dùng ủng hộ mạnh mẽ với lượng mua sắm tăng vọt so với tháng trước. Cụ thể, các sản phẩm trong "Sale hết mỗi ngày dưới 49k" được đặt hàng nhiều gấp 5 so với cùng kỳ tháng trước với các sản phẩm được yêu thích thuộc ngành hàng thời trang và gia dụng, đời sống. Trong khi đó, các sản phẩm "hàng hiệu" có giá trị cao thuộc ngành hàng làm đẹp và điện tử lại được người tiêu dùng ưu tiên mua sắm tại LazFlash Max để nhận được loạt giảm giá sâu cùng trợ giá từ Lazada, theo đó số lượng đơn hàng được đặt tại kênh này tăng hơn 2,5 lần so với cùng thời điểm vào tháng 5.

LazFlash Max là điểm đến không thể bỏ qua nếu người tiêu dùng đang tìm kiếm những sản phẩm chất lượng đến từ các thương hiệu và nhà bán hàng uy tín. Khác với các cách hiển thị thông thường, khi truy cập vào LazFlash Max người tiêu dùng sẽ ngay lập tức nhìn được mức giá cuối cùng phải thanh toán sau khi áp dụng nhiều loại voucher (freeship, voucher nhãn hàng, voucher hoàn tiền, trợ giá từ Lazada…) ngay trên hình sản phẩm. Nhờ vậy, người tiêu dùng có thể dễ dàng quyết định mua sắm ngay khi nhìn thấy sản phẩm đúng nhu cầu của mình với mức giá tiết kiệm nhất.