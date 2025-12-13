Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

LCDF xin lỗi người học vụ 'không công nhận bằng đại học nước ngoài'

Quý Hiên
Quý Hiên
13/12/2025 13:32 GMT+7

Trường CĐ nghề Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội), đối tác phía Việt Nam của đại học nước ngoài đã cấp bằng cử nhân cho sinh viên Việt Nam nhưng không được Bộ GD-ĐT công nhận đã gửi thông báo xin lỗi người học.

Sáng nay 13.12, Trường CĐ nghề Thiết kế và Thời trang London (Hà Nội), gọi tắt là LCDF, đã đăng tải trên trang điện tử của nhà trường thông báo về việc công nhận văn bằng và chương trình đào tạo. Trong thư nhà trường giải thích vì sao Bộ GD-ĐT không công nhận văn bằng và chương trình đào tạo liên quan đến nhà trường mà trong đó văn bằng cử nhân do Đại học Liverpool John Moores cấp, đồng thời xin lỗi người học. 

Đối tác phía VN xin lỗi người học vụ 'không công nhận bằng đại học nước ngoài' - Ảnh 1.

Lần đầu tiên LCDF chính thức thông báo về vụ việc liên quan tới văn bằng do đối tác nước ngoài cấp cho sinh viên của trường không được Bộ GD-ĐT công nhận

ẢNH: QUÝ HIÊN CHỤP MÀN HÌNH

Thông báo viết: "Nhà trường xin ghi nhận đã có những thiếu sót trong quá trình cập nhật quy định của Việt Nam và xin nhận lỗi đã không kịp thời thông báo chi tiết đến các em học sinh học chuyển tiếp hệ đào tạo cử nhân tại các trường đại học Vương quốc Anh về việc các chương trình này chưa đáp ứng yêu cầu công nhận chính thức tại Việt Nam.

Mặc dù các trường đại học do LCDF giới thiệu đều là những trường đại học danh tiếng, có uy tín và văn bằng được công nhận tại nhiều quốc gia lớn trên thế giới, song theo quy định hiện hành vẫn phải đáp ứng yêu cầu để được công nhận, thông qua một quy trình phức tạp, thì mới được Bộ GD-ĐT công nhận chính thức".

Sau lời nhận lỗi trên, thông báo chia sẻ một số thông tin về lịch sử hình thành và hoạt động của nhà trường, tâm huyết của các nhà đầu tư nước ngoài trong việc giúp sinh viên Việt Nam được tiếp cận trình độ giáo dục tiên tiến và hội nhập quốc tế, đạt được những thành tựu đào tạo ra sao…

Sau đó, thông báo quay trở về nội dung chính, cho biết nhà trường đang phối hợp cùng Đại sứ quán Anh tích cực trao đổi với Bộ GD-ĐT, các cơ quan quản lý liên quan để tìm phương hướng giải quyết, với ưu tiên hàng đầu là bảo đảm quyền lợi cao nhất cho người học.

Thông báo viết: "Chúng tôi cam kết rà soát toàn bộ quy trình pháp lý để bảo đảm các thông tin học thuật luôn được cập nhật đầy đủ và chính xác.

Nhà trường chân thành xin lỗi vì sự việc đã gây lo lắng cho học viên và phụ huynh. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự hướng dẫn chi tiết từ các cơ quan chức năng, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay…".

Một bản thông báo tương tự cũng được đăng trên fanpage của nhà trường. Nhưng với thông báo đăng trên trang điện tử của nhà trường, người ra thông báo là Anna Baranowska, Trưởng bộ phận Hợp tác học thuật. Còn trên fanpage là Hiệu trưởng đối ngoại Douglas Maclennan và Giám đốc điều hành Hà Thị Hằng thông báo.

