Lê Đăng Chí Minh hoàn thành chương trình thạc sĩ ở tuổi 24

Lê Chí Đăng Minh hoàn thành chương trình thạc sĩ Kinh tế ở tuổi 24

Sinh năm 2002 tại TP. HCM, Minh được bạn bè gọi bằng biệt danh hotboy nhờ ngoại hình trẻ trung. Sau khi tốt nghiệp cử nhân tại UEH, anh quyết định học tiếp thạc sĩ để bổ sung kiến thức kinh tế và tư duy quản trị, phục vụ định hướng phát triển nghề nghiệp.



"Tôi không nghĩ việc nâng cao học vị và tích lũy kinh nghiệm thực tế là hai con đường đối lập", Minh nói.

Anh đặt mục tiêu trở thành Giám đốc Marketing trước tuổi 30

Từ thời đại học, anh chủ động học thiết kế, dựng video và sáng tạo nội dung. Kênh YouTube tiếng Anh do Minh xây dựng hiện đạt gần 150.000 người đăng ký và gần 10 triệu lượt xem. Anh xem đây là môi trường thực hành Marketing, giúp tìm hiểu hành vi khán giả và rèn luyện kỹ năng truyền thông số.



Sau khi tốt nghiệp cử nhân, Minh làm chuyên viên Marketing tại một hệ thống trường quốc tế ở TP. HCM, đồng thời theo học thạc sĩ. Trong gần hai năm, anh làm việc ban ngày, lên lớp buổi tối và dành thêm thời gian nghiên cứu luận văn. Khó khăn lớn nhất là cân bằng lịch trình và theo kịp các học viên có nhiều năm kinh nghiệm.

Đề án thạc sĩ của Minh mang tên "Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng tại FPT Long Châu khu vực TP. HCM". Sau sáu tháng nghiên cứu, anh hoàn thành buổi bảo vệ luận văn.

Minh lớn lên trong gia đình có điều kiện kinh tế bình dị. Cha mỗi ngày di chuyển khoảng 70 km bằng xe máy đến nơi làm việc tại một công ty nội thất xuất khẩu, mẹ dậy sớm lấy hàng quần áo ra chợ bán. Những vất vả của cha mẹ trở thành động lực để anh kiên trì học tập.

Hiện Minh công tác tại một tập đoàn xây dựng lớn ở Việt Nam. Anh cho rằng bằng cấp cần đi cùng ngoại ngữ, kỹ năng mềm, khả năng tự học và kinh nghiệm thực tế. Trước tuổi 30, Minh đặt mục tiêu đảm nhiệm vị trí Giám đốc Marketing.

Với anh, tấm bằng thạc sĩ không phải đích đến mà là bước chuẩn bị cho hành trình nghề nghiệp dài hạn.

"Đừng chỉ mải đi tìm một cơ hội hoàn hảo, hãy biến mình thành người sẵn sàng khi cơ hội tới", Minh chia sẻ.