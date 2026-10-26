Lễ dâng y Kathina: Khoảng 1.000 phật tử nhiễu Phật 3 vòng tại chùa Bửu Long

Từ sáng sớm hôm nay 26.10, đông đảo phật tử trong trang phục trắng trang nghiêm tề tựu tại bảo tháp Gotama, chùa Bửu Long, tham dự đại lễ dâng y Kathina.

Sáng 26.10, đông đảo phật tử có mặt tại chùa Bửu Long tham dự đại lễ dâng y Kathina ẢNH: PHẠM HỮU

Ngay từ sớm, các tăng ni, phật tử đã có mặt ở chánh điện bảo tháp Gotama thực hiện nghi thức lễ bái Tam bảo ẢNH: PHẠM HỮU

Ngay sau đó, đoàn phật tử bắt đầu rời chánh điện thực hiện nghi thức nhiễu Phật ba vòng xung quanh bảo tháp ẢNH: PHẠM HỮU

Trong không khí thanh tịnh, đoàn phật tử thành kính đi xung quanh bảo tháp ẢNH: PHẠM HỮU

Ngoài các y Kathina, phật tử còn cúng dường các loại vật phẩm khác nhau như: hoa, trái cây... ẢNH: PHẠM HỮU

Lúc 7 giờ, khoảng 1.000 phật tử đã có mặt tại khu vực chánh điện bảo tháp Gotama tham gia lễ bái Tam bảo. Tiếp đó, các phật tử cử hành nghi thức nhiễu Phật 3 vòng quanh bảo tháp Gotama. Sau đó, chư tăng quang lâm dẫn đầu là Trưởng lão hòa thượng Viên Minh, trụ trì chùa Bửu Long tiến về chánh điện.

Theo truyền thống, lễ dâng y Kathina là nghi thức cúng dường y có từ lâu đời của Phật giáo nguyên thủy. Kathina có ý nghĩa là vững chắc và sự cúng dường y chắc chắn được quả báo. Ngoài ra, lễ dâng y Kathina còn được gọi là sự bố thí có thời hạn. Sau khi mùa an cư kiết hạ được tròn đủ thì các chư tăng ni được phép thọ nhận y Kathina do phật tử cúng dường.

Đại lễ dâng y Kathina là nghi thức cúng dường y có từ lâu đời của Phật giáo nguyên thủy. Tại chùa Bửu Long, nghi lễ này cũng được cử hành đều đặn mỗi năm một lần

ẢNH: PHẠM HỮU

Các phật tử đủ mọi lứa tuổi tham gia lễ dâng y ẢNH: PHẠM HỮU

Theo truyền thống, sau khi mùa an cư kiết hạ thì các chư tăng được thọ nhận y Kathina do phật tử cúng dường ẢNH: PHẠM HỮU

Y Kathina chỉ cúng dường trong thời gian 1 tháng từ khi chư tăng an cư kiết hạ viên mãn (từ ngày 16.9 - 15.10 âm lịch). Trong thời gian 1 tháng, nếu phật tử cúng dường y đến một ngôi chùa nào mà có chư tăng ni an cư kiết hạ, thì chư tăng ni chỉ được nhận y Kathina một lần duy nhất, không được nhận lần thứ hai trong năm và lễ chỉ diễn ra trong 1 ngày.

Cũng vào sáng nay, khoảng 1.000 phật tử thực hiện nghi thức nhiễu Phật 3 vòng xung quanh bảo tháp Gotama theo truyền thống ngàn đời của Phật giáo nguyên thủy.

Việc nhiễu Phật phải đúng và đủ 3 vòng. Nhiễu Phật là một nghi thức truyền thống trong Phật giáo nguyên thủy, trong đó phật tử đi vòng quanh tượng Phật hoặc tháp xá lợi để bày tỏ lòng tôn kính. Phật tử đi theo chiều kim đồng hồ, đồng thời giữ thân, khẩu, ý thanh tịnh ẢNH: PHẠM HỮU

Sau nghi thức nhiễu Phật, Trưởng lão hòa thượng Viên Minh, trụ trì chùa Bửu Long cùng chư tăng tiến vào chánh điện của bảo tháp Gotama ẢNH: PHẠM HỮU

Các phật tử thực hiện nghi thức dâng y và vật phẩm lên chư tăng ẢNH: PHẠM HỮU

Cảnh buổi dâng y Kathina tại chùa Bửu Long vào sáng nay ẢNH: PHẠM HỮU

Trưởng lão hòa thượng Viên Minh thọ nhận y và vật phẩm cúng dường của phật tử tại đại lễ ẢNH: PHẠM HỮU



