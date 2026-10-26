    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Lễ dâng y Kathina: Khoảng 1.000 phật tử nhiễu Phật 3 vòng tại chùa Bửu Long

    Phạm Hữu
    Phạm Hữu
    Sáng 26.10, khoảng 1.000 phật tử tề tựu tại bảo tháp Gotama của chùa Bửu Long (TP.HCM), tham dự đại lễ dâng y Kathina theo truyền thống Phật giáo nguyên thủy với các nghi thức lễ bái Tam bảo, nhiễu Phật và dâng y cúng dường chư tăng.

    Từ sáng sớm hôm nay 26.10, đông đảo phật tử trong trang phục trắng trang nghiêm tề tựu tại bảo tháp Gotama, chùa Bửu Long, tham dự đại lễ dâng y Kathina. 

    Ngàn người nhiễu Phật ba vòng ở chùa Bửu Long trong đại lễ dâng y Kathina - Ảnh 1.

    Sáng 26.10, đông đảo phật tử có mặt tại chùa Bửu Long tham dự đại lễ dâng y Kathina

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Ngàn người nhiễu Phật ba vòng ở chùa Bửu Long trong đại lễ dâng y Kathina - Ảnh 2.

    Ngay từ sớm, các tăng ni, phật tử đã có mặt ở chánh điện bảo tháp Gotama thực hiện nghi thức lễ bái Tam bảo

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Ngàn người nhiễu Phật ba vòng ở chùa Bửu Long trong đại lễ dâng y Kathina - Ảnh 3.

    Ngay sau đó, đoàn phật tử bắt đầu rời chánh điện thực hiện nghi thức nhiễu Phật ba vòng xung quanh bảo tháp

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Ngàn người nhiễu Phật ba vòng ở chùa Bửu Long trong đại lễ dâng y Kathina - Ảnh 4.

    Trong không khí thanh tịnh, đoàn phật tử thành kính đi xung quanh bảo tháp

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Ngàn người nhiễu Phật ba vòng ở chùa Bửu Long trong đại lễ dâng y Kathina - Ảnh 5.

    Ngoài các y Kathina, phật tử còn cúng dường các loại vật phẩm khác nhau như: hoa, trái cây...

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Lúc 7 giờ, khoảng 1.000 phật tử đã có mặt tại khu vực chánh điện bảo tháp Gotama tham gia lễ bái Tam bảo. Tiếp đó, các phật tử cử hành nghi thức nhiễu Phật 3 vòng quanh bảo tháp Gotama. Sau đó, chư tăng quang lâm dẫn đầu là Trưởng lão hòa thượng Viên Minh, trụ trì chùa Bửu Long tiến về chánh điện. 

    Theo truyền thống, lễ dâng y Kathina là nghi thức cúng dường y có từ lâu đời của Phật giáo nguyên thủy. Kathina có ý nghĩa là vững chắc và sự cúng dường y chắc chắn được quả báo. Ngoài ra, lễ dâng y Kathina còn được gọi là sự bố thí có thời hạn. Sau khi mùa an cư kiết hạ được tròn đủ thì các chư tăng ni được phép thọ nhận y Kathina do phật tử cúng dường.

    Ngàn người nhiễu Phật ba vòng ở chùa Bửu Long trong đại lễ dâng y Kathina - Ảnh 6.

    Đại lễ dâng y Kathina là nghi thức cúng dường y có từ lâu đời của Phật giáo nguyên thủy. Tại chùa Bửu Long, nghi lễ này cũng được cử hành đều đặn mỗi năm một lần

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Ngàn người nhiễu Phật ba vòng ở chùa Bửu Long trong đại lễ dâng y Kathina - Ảnh 7.
    Ngàn người nhiễu Phật ba vòng ở chùa Bửu Long trong đại lễ dâng y Kathina - Ảnh 8.

    Các phật tử đủ mọi lứa tuổi tham gia lễ dâng y

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Ngàn người nhiễu Phật ba vòng ở chùa Bửu Long trong đại lễ dâng y Kathina - Ảnh 9.

    Theo truyền thống, sau khi mùa an cư kiết hạ thì các chư tăng được thọ nhận y Kathina do phật tử cúng dường

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Y Kathina chỉ cúng dường trong thời gian 1 tháng từ khi chư tăng an cư kiết hạ viên mãn (từ ngày 16.9 - 15.10 âm lịch). Trong thời gian 1 tháng, nếu phật tử cúng dường y đến một ngôi chùa nào mà có chư tăng ni an cư kiết hạ, thì chư tăng ni chỉ được nhận y Kathina một lần duy nhất, không được nhận lần thứ hai trong năm và lễ chỉ diễn ra trong 1 ngày.

    Cũng vào sáng nay, khoảng 1.000 phật tử thực hiện nghi thức nhiễu Phật 3 vòng xung quanh bảo tháp Gotama theo truyền thống ngàn đời của Phật giáo nguyên thủy.

    Ngàn người nhiễu Phật ba vòng ở chùa Bửu Long trong đại lễ dâng y Kathina - Ảnh 10.

    Việc nhiễu Phật phải đúng và đủ 3 vòng. Nhiễu Phật là một nghi thức truyền thống trong Phật giáo nguyên thủy, trong đó phật tử đi vòng quanh tượng Phật hoặc tháp xá lợi để bày tỏ lòng tôn kính. Phật tử đi theo chiều kim đồng hồ, đồng thời giữ thân, khẩu, ý thanh tịnh

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Ngàn người nhiễu Phật ba vòng ở chùa Bửu Long trong đại lễ dâng y Kathina - Ảnh 11.

    Sau nghi thức nhiễu Phật, Trưởng lão hòa thượng Viên Minh, trụ trì chùa Bửu Long cùng chư tăng tiến vào chánh điện của bảo tháp Gotama

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Ngàn người nhiễu Phật ba vòng ở chùa Bửu Long trong đại lễ dâng y Kathina - Ảnh 12.

    Các phật tử thực hiện nghi thức dâng y và vật phẩm lên chư tăng

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Ngàn người nhiễu Phật ba vòng ở chùa Bửu Long trong đại lễ dâng y Kathina - Ảnh 13.

    Cảnh buổi dâng y Kathina tại chùa Bửu Long vào sáng nay

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Ngàn người nhiễu Phật ba vòng ở chùa Bửu Long trong đại lễ dâng y Kathina - Ảnh 14.

    Trưởng lão hòa thượng Viên Minh thọ nhận y và vật phẩm cúng dường của phật tử tại đại lễ

    ẢNH: PHẠM HỮU


    Tin liên quan

    Hơn 15.000 người chiêm bái tượng Phật đá xanh Ấn Độ tại chùa Hoằng Pháp

    Hơn 15.000 người chiêm bái tượng Phật đá xanh Ấn Độ tại chùa Hoằng Pháp

    Sau 2 ngày được tôn trí trước chánh điện chùa Hoằng Pháp, tôn tượng Phật Thích Ca Mâu Ni bằng đá xanh Ấn Độ được làm lễ tiễn thỉnh trưa 14.9, bắt đầu hành trình sang Mỹ để an vị tại một tu viện ở San Diego.

    Khám phá thêm chủ đề

    Chùa Bửu Long lễ dâng y kathina TP.HCM Tổ đình Bửu Long phật tử phật giáo nguyên thủy

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận