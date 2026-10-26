Lễ dâng y Kathina: Khoảng 1.000 phật tử nhiễu Phật 3 vòng tại chùa Bửu Long

Từ sáng sớm hôm nay 26.10, đông đảo phật tử trong trang phục trắng trang nghiêm tề tựu tại bảo tháp Gotama, chùa Bửu Long, tham dự đại lễ dâng y Kathina.
Lúc 7 giờ, khoảng 1.000 phật tử đã có mặt tại khu vực chánh điện bảo tháp Gotama tham gia lễ bái Tam bảo. Tiếp đó, các phật tử cử hành nghi thức nhiễu Phật 3 vòng quanh bảo tháp Gotama. Sau đó, chư tăng quang lâm dẫn đầu là Trưởng lão hòa thượng Viên Minh, trụ trì chùa Bửu Long tiến về chánh điện.
Theo truyền thống, lễ dâng y Kathina là nghi thức cúng dường y có từ lâu đời của Phật giáo nguyên thủy. Kathina có ý nghĩa là vững chắc và sự cúng dường y chắc chắn được quả báo. Ngoài ra, lễ dâng y Kathina còn được gọi là sự bố thí có thời hạn. Sau khi mùa an cư kiết hạ được tròn đủ thì các chư tăng ni được phép thọ nhận y Kathina do phật tử cúng dường.
Các phật tử đủ mọi lứa tuổi tham gia lễ dâng y
ẢNH: PHẠM HỮU
Y Kathina chỉ cúng dường trong thời gian 1 tháng từ khi chư tăng an cư kiết hạ viên mãn (từ ngày 16.9 - 15.10 âm lịch). Trong thời gian 1 tháng, nếu phật tử cúng dường y đến một ngôi chùa nào mà có chư tăng ni an cư kiết hạ, thì chư tăng ni chỉ được nhận y Kathina một lần duy nhất, không được nhận lần thứ hai trong năm và lễ chỉ diễn ra trong 1 ngày.
Cũng vào sáng nay, khoảng 1.000 phật tử thực hiện nghi thức nhiễu Phật 3 vòng xung quanh bảo tháp Gotama theo truyền thống ngàn đời của Phật giáo nguyên thủy.
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