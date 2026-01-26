Tham dự lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào thăm cấp nhà nước tới Việt Nam có Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Chánh văn phòng T.Ư Đảng Phạm Gia Túc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng với cả hai nước khi Lào vừa tổ chức thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Việt Nam cũng vừa tổ chức thành công Đại hội XIV và Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục được bầu giữ chức Tổng Bí thư khóa XIV.

Chuyến thăm lần này thể hiện sự tin cậy chính trị cao nhất, gắn bó đặc biệt và sự phối hợp chặt chẽ giữa hai Đảng, hai nước; góp phần nâng tầm quan hệ và định hướng hợp tác toàn diện, hiệu quả và thực chất của giai đoạn phát triển mới trong quan hệ giữa hai nước.

Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Đoàn đại biểu cấp cao Lào tiến hành hội đàm tại trụ sở T.Ư Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thực hiện nghi thức chào cờ ẢNH: TUẤN MINH

Nghi thức bắn 21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân thăm cấp nhà nước tới Việt Nam ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chứng kiến phần diễu binh chào mừng của Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam ẢNH: TUẤN MINH

Sau lễ đón, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith di chuyển sang Văn phòng Trung ương Đảng để tiến hành hội đàm ẢNH: TUẤN MINH

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith ẢNH: TTXVN