Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Ra sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân Naly Sisoulith có Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng và Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm.

Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) ẢNH: TTXVN

Tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam có Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân cách mạng Lào, đại tướng Vilay Lakhamfong; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Sisay Ludetmounsone; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ Saleumxay Kommasith; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Thể thao Thongsalith Mangnomek; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Phet Phomphiphak; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thượng tướng Khamlieng Outhakaysone...

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith lựa chọn Việt Nam là nước đầu tiên sang thăm chính thức ngay sau khi Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam vừa tổ chức thành công đại hội toàn quốc của mỗi Đảng mang ý nghĩa chính trị và đối ngoại hết sức sâu sắc.

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài ẢNH: TTXVN

Điều này khẳng định mức độ tin cậy chính trị đặc biệt cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước cũng như giữa cá nhân các lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; đồng thời cho thấy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào luôn được xác định là ưu tiên chiến lược hàng đầu trong đường lối, chính sách đối ngoại của cả hai nước.

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphau Ernthavanh tin tưởng chuyến thăm cấp cao của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào lần này sẽ góp phần tăng cường hợp tác song phương, đặc biệt là nội hàm mới của "gắn kết chiến lược", tạo xung lực mới để hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các thỏa thuận cấp cao, cũng như thực hiện các mục tiêu phát triển mà mỗi Đảng và mỗi nước đã xác định cho giai đoạn phát triển mới.