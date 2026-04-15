Chính trị

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước Trung Quốc

Tư An
(Theo TTXVN)
15/04/2026 10:42 GMT+7

Sáng 15.4, tại Đại lễ đường Nhân dân, Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trên bục danh dự, nghe quân nhạc cử quốc thiều hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt Đội danh dự Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt Đội danh dự Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình với thiếu nhi Trung Quốc tại Lễ đón

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với thành viên chính thức Đoàn Trung Quốc tại Lễ đón.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thành viên chính thức Đoàn Việt Nam.

Ngay sau lễ đón cấp nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Trung Quốc

Chiều tối 14.4, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân gặp gỡ cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc.

