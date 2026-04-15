Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước Trung Quốc
Sáng 15.4, tại Đại lễ đường Nhân dân, Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân chủ trì lễ đón
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trên bục danh dự, nghe quân nhạc cử quốc thiều hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt Đội danh dự Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình với thiếu nhi Trung Quốc tại Lễ đón
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với thành viên chính thức Đoàn Trung Quốc tại Lễ đón.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thành viên chính thức Đoàn Việt Nam.
Ngay sau lễ đón cấp nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình
