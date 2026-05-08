Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Sri Lanka

Tư An
Tư An
08/05/2026 13:19 GMT+7

Sáng 8.5, lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước Sri Lanka đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống. Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake chủ trì lễ đón.

Đúng 8 giờ 30, đoàn kỵ binh hộ tống xe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiến vào Phủ Tổng thống. Các nghệ sĩ của Sri Lanka biểu diễn những điệu múa truyền thống chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. 

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Sri Lanka- Ảnh 1.

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

ẢNH: TTXVN

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake ra tận nơi đỗ xe ô tô chào đón và mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bước đến khu vực Lễ đài. Quân nhạc cử quốc thiều Việt Nam và Sri Lanka. Sau đó, 21 loạt đại bác vang lên chào mừng. 

Đội trưởng Đội Danh dự báo cáo và mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự. Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu thành phần đoàn hai bên tham dự tại lễ đón.

Kết thúc lễ đón, Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Sri Lanka- Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự

ẢNH: TTXVN

Kể từ khi Việt Nam và Sri Lanka thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 21.7.1970, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước đã không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Sự gắn kết bền chặt từ quá khứ đến hiện tại chính là cơ sở để Việt Nam và Sri Lanka hướng tới nâng tầm quan hệ song phương, tạo sức mạnh và hành trang để cả hai quốc gia vững bước trong giai đoạn phát triển mới.

Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Sri Lanka- Ảnh 3.

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

ẢNH: TTXVN

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Sri Lanka sẽ trở thành dấu mốc chính trị quan trọng, tạo xung lực mới và mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hai nước với tin cậy chính trị được tăng cường ở mức cao hơn, hợp tác trên phạm vi và tầm mức sâu rộng hơn, hiệu quả và thực chất hơn.

Chuyến thăm không chỉ tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ với Sri Lanka mà còn thể hiện quyết tâm chung trong việc nâng tầm mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Sri Lanka từ chiều sâu lịch sử sang hợp tác cùng phát triển, vì thịnh vượng chung của hai dân tộc.

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm Sri Lanka

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm Sri Lanka

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 - 8.5, theo lời mời của Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake.

Khám phá thêm chủ đề

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Sri Lanka Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận