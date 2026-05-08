Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm Sri Lanka

Tư An
Tư An
(Theo TTXVN)
08/05/2026 08:21 GMT+7

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 - 8.5, theo lời mời của Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake.

Tối 7.5, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Ấn Độ, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bandaranaike, thủ đô Colombo (Sri Lanka) bắt đầu thăm cấp nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 - 8.5, theo lời mời của Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm Sri Lanka - Ảnh 1.

Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay quốc tế Bandaranaike

ẢNH: TTXVN

Tham gia đoàn chính thức có: Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Chánh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh; Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng; Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư Tô Ân Xô; Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm.

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay có Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya và một số thành viên Chính phủ Sri Lanka, Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm, cùng đông đảo cán bộ, nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm Sri Lanka - Ảnh 2.

Thủ tướng Sri Lanka và một số thành viên Chính phủ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại sân bay

ẢNH: TTXVN

Tại sân bay, đội tiêu binh danh dự đứng dọc thảm đỏ và các nghệ sĩ Sri Lanka biểu diễn các điệu múa truyền thống chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại chân cầu thang máy bay. 

Hai thiếu nhi tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lá trầu thể hiện sự hiếu khách theo phong tục của Sri Lanka. Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya đi dọc thảm đỏ, duyệt đội tiêu binh danh dự.

Trong suốt 56 năm kể từ khi Việt Nam và Sri Lanka thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 21.7.1970, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước đã không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực. 

Chuyến thăm cấp nhà nước tới Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, thắt chặt tình cảm hữu nghị chân thành giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước đã được xây dựng trong suốt chiều dài lịch sử; sẽ trở thành dấu mốc chính trị quan trọng, tạo xung lực mới và mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hai nước với tin cậy chính trị được tăng cường ở mức cao hơn, hợp tác trên phạm vi và tầm mức sâu rộng hơn, hiệu quả và thực chất hơn.

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo các tập đoàn của Ấn Độ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo các tập đoàn của Ấn Độ

Chiều 7.5, tại thành phố Mumbai (Ấn Độ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đại diện lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp của Ấn Độ.

Nâng cấp kết nối chiến lược Việt Nam - Ấn Độ

Khám phá thêm chủ đề

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Sri Lanka Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận