Nâng cấp kết nối chiến lược Việt Nam - Ấn Độ

Ấn Độ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển thị trường vốn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm Sàn giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ. Tại đây, Chủ tịch Sàn giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ Srinivas Injeti phát biểu chào mừng bày tỏ vinh dự được đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại thành phố Mumbai. Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lựa chọn Ấn Độ và đặc biệt là thành phố Mumbai, để gặp gỡ cộng đồng tài chính, đã phản ánh tầm quan trọng ngày càng tăng của mối quan hệ hợp tác Ấn Độ - Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rung chuông khai mạc phiên giao dịch tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Sàn giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ tin tưởng các doanh nghiệp Việt Nam sẽ nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư Ấn Độ. Ông nhấn mạnh Ấn Độ và Việt Nam đều nằm trong nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh, có dân số trẻ, hướng ra bên ngoài, và được thúc đẩy bởi sản xuất và công nghệ, hai nước đều đặt thị trường vốn vào vị trí trung tâm trong hành trình phát triển của mình. Kim ngạch thương mại song phương đã đạt trên 16 tỉ USD và tiếp tục tăng trưởng ổn định. Giai đoạn tiếp theo của quan hệ đối tác này sẽ được thúc đẩy không chỉ bởi thương mại mà còn bởi các dòng vốn.

Theo ông Srinivas Injeti, ngày nay Sàn giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ là sàn giao dịch phái sinh lớn nhất thế giới tính theo khối lượng, với tổng vốn hóa thị trường khoảng 5.000 tỉ USD và hơn 130 triệu nhà đầu tư. Sàn giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ sẵn sàng hỗ trợ hành trình phát triển thị trường vốn của Việt Nam, đồng thời chào đón các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội tiếp cận nguồn vốn tại Ấn Độ.

Nhân dịp này, Chủ tịch Sàn giao dịch chứng khoán Quốc gia Ấn Độ Srinivas Injeti đã mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện nghi thức rung chuông khai mạc Sàn giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ; thăm Phòng điều hành Giao dịch quốc gia, Phòng điều hành Công nghệ và Phòng An ninh mạng của sàn giao dịch.

Tập trung vào các ưu tiên hợp tác đột phá

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và ông Shri Devendra Fadnavis, Thủ hiến bang Maharashtra, dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ (CII) tổ chức.

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định quan hệ Việt Nam - Ấn Độ đang đứng trước cơ hội lịch sử để nâng cấp lên kết nối chiến lược trong các chuỗi giá trị mới; nhấn mạnh thông điệp: Hợp tác hai nước phải đặt trong dòng chảy của những trung tâm tăng trưởng năng động nhất và các xu thế tiên phong của thế giới như công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và chuyển đổi xanh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác tin cậy, đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp quốc tế. Trong cấu trúc kinh tế khu vực đang định hình lại, Việt Nam và Ấn Độ không chỉ là hai nền kinh tế đang phát triển năng động, mà còn là hai cực quan trọng kết nối Đông Nam Á và Nam Á trong không gian Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Sự kết nối giữa hai nền kinh tế vì vậy không chỉ mang ý nghĩa song phương, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận các thị trường rộng lớn và các chuỗi giá trị đang hình thành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ đã đến lúc hợp tác Việt Nam - Ấn Độ cần được nâng lên một tầm cao mới - không chỉ mở rộng về quy mô, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng, chiều sâu và giá trị chiến lược. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cộng đồng doanh nghiệp hai nước tập trung vào các ưu tiên hợp tác đột phá: mở rộng thương mại theo hướng cân bằng và bền vững hơn, tận dụng tốt hơn tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế; thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực then chốt của tương lai như công nghệ thông tin, AI, bán dẫn, dược phẩm, công nghệ sinh học, năng lượng sạch, logistics, trung tâm dữ liệu và nghiên cứu phát triển; tăng cường kết nối hạ tầng, logistics, hàng không và du lịch, tạo điều kiện để dòng hàng hóa, dòng vốn và nguồn nhân lực lưu chuyển thuận lợi hơn; đẩy mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển giao tri thức, phát huy thế mạnh bổ trợ giữa hai nền kinh tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong các doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ chủ động hơn, mạnh dạn hơn trong đầu tư, liên kết, chia sẻ công nghệ và mở rộng thị trường, biến những cuộc gặp, trao đổi, tiếp xúc thành những thỏa thuận, hợp đồng, dự án cụ thể; khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam cũng sẽ luôn đồng hành cùng với cộng đồng doanh nghiệp đưa các dự án, hợp đồng, thỏa thuận hợp tác trở thành những câu chuyện thành công mới trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Ấn Độ.

*Cũng trong ngày 7.5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ hiến bang Maharashtra Devendra Fadnavis, Thống đốc bang Maharashtra Jishnu Dev Varma và đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp của Ấn Độ.

Tối 7.5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Mumbai, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Ấn Độ theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi; bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka theo lời mời của Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake từ ngày 7-8.5.



