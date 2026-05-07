Thời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước rung chuông tại Sàn giao dịch chứng khoán Ấn Độ

Tư An
07/05/2026 16:01 GMT+7

Sáng 7.5, tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Ấn Độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô New Delhi tới thăm và làm việc tại thành phố Mumbai (bang Maharashtra).

Ngay sau khi xuống sân bay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm Sàn giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ. Tại đây, Chủ tịch Sàn giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ Srinivas Injeti phát biểu chào mừng bày tỏ vinh dự được đón tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại thành phố Mumbai. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rung chuông tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ (NSE)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rung chuông tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ (NSE)

ẢNH: TTXVN

Ông khẳng định, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lựa chọn Ấn Độ và đặc biệt là thành phố Mumbai, để gặp gỡ cộng đồng tài chính, đã phản ánh tầm quan trọng ngày càng tăng của mối quan hệ hợp tác Ấn Độ - Việt Nam.

Chủ tịch Sàn giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ tin tưởng các doanh nghiệp Việt Nam sẽ nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư Ấn Độ. Ông nhấn mạnh Ấn Độ và Việt Nam đều nằm trong nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh, có dân số trẻ, hướng ra bên ngoài, và được thúc đẩy bởi sản xuất và công nghệ, hai nước đều đặt thị trường vốn vào vị trí trung tâm trong hành trình phát triển của mình. Kim ngạch thương mại song phương đã đạt trên 16 tỉ USD và tiếp tục tăng trưởng ổn định. 

Tuy nhiên, giai đoạn tiếp theo của quan hệ đối tác này sẽ được thúc đẩy không chỉ bởi thương mại mà còn bởi các dòng vốn. Điều này dẫn tới một dấu mốc quan trọng đối với Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rung chuông tại Sàn giao dịch chứng khoán Ấn Độ- Ảnh 2.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước rung chuông tại Sàn giao dịch chứng khoán Ấn Độ- Ảnh 3.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước rung chuông tại Sàn giao dịch chứng khoán Ấn Độ- Ảnh 4.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến sân bay quốc tế Chhatrapati Shivaji Maharaj, thành phố Mumbai sáng 7.5

ẢNH: TTXVN

Theo ông Srinivas Injeti, ngày nay Sàn giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ là sàn giao dịch phái sinh lớn nhất thế giới tính theo khối lượng, với tổng vốn hóa thị trường khoảng 5.000 tỉ USD và hơn 130 triệu nhà đầu tư.

Năm 2026, đánh dấu 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, Chủ tịch Sàn giao dịch Chứng khoán Quốc gia Ấn Độ hy vọng 10 năm tới, chuyến thăm này được đánh giá như một dấu mốc khi quan hệ đối tác hai nước vượt ra ngoài khuôn khổ ngoại giao, trở thành quan hệ đối tác thực chất về thị trường, vốn và doanh nghiệp. 

Sàn giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ sẵn sàng hỗ trợ hành trình phát triển thị trường vốn của Việt Nam, đồng thời chào đón các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội tiếp cận nguồn vốn tại Ấn Độ.

Kết thúc bài phát biểu, Chủ tịch Sàn giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ mong muốn quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ trên tinh thần cùng đi, cùng tiến, cùng nhau bước đi và cùng nhau vươn lên.

Nhân dịp này, Chủ tịch sàn giao dịch chứng khoán Quốc gia Ấn Độ Srinivas Injeti đã mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô lâm thực hiện nghi thức rung chuông khai mạc Sàn giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ; thăm phòng điều hành giao dịch quốc gia, phòng điều hành công nghệ và phòng An ninh mạng của sàn giao dịch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Tổng thống Ấn Độ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Tổng thống Ấn Độ

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ, chiều 6.5 (theo giờ địa phương), tại Phủ Tổng thống ở thủ đô New Delhi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Tổng thống Droupadi Murmu.

