Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Tổng thống Ấn Độ

Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn đặt ưu tiên cao cho quan hệ với Ấn Độ. Việt Nam ủng hộ vai trò lớn hơn nữa của Ấn Độ tại các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế, ủng hộ Ấn Độ đẩy mạnh chính sách "Hành động hướng Đông" và kết nối chặt chẽ với các nước ASEAN.
Thông báo kết quả cuộc hội đàm rất thành công với Thủ tướng Narendra Modi cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết hai bên đã nhất trí tiếp tục nâng tầm quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường trên tinh thần chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược và hợp tác thực chất.
Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, góp phần củng cố tin cậy chính trị; làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng, nhất là hợp tác công nghiệp quốc phòng. Đồng thời, tạo đột phá trong hợp tác kinh tế - thương mại; khuyến khích hợp tác sâu về khoa học và công nghệ, như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, 6G, năng lượng tái tạo, công nghệ mới, đất hiếm, hợp tác năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.
Tổng thống Droupadi Murmu đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Narendra Modi; bày tỏ vui mừng khi hai bên nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.
Tổng thống Droupadi Murmu hoan nghênh hai nước đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác thuộc nhiều lĩnh vực như khoa học - công nghệ, an ninh mạng, y tế, khoáng sản thiết yếu, du lịch,… trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Bà khẳng định ủng hộ mạnh mẽ việc hai nước tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ trong khuôn khổ mới, bà cho rằng việc tăng cường quan hệ hai nước hơn nữa sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân mỗi nước, dẫn chứng văn kiện hợp tác về y tế sẽ góp phần giúp có thêm các sản phẩm y tế chất lượng cao với giá cả hợp lý được đến tay người tiêu dùng.
Đề nghị tăng tần suất các chuyến bay thẳng đến Ấn Độ
Bày tỏ cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ sớm hoàn tất rà soát Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Ấn Độ (AITIGA), Tổng thống Droupadi Murmu cho biết hiện nay có hơn 400 nhà đầu tư Ấn Độ đang hoạt động tại Việt Nam, mong Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trên tinh thần quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường và luật pháp Việt Nam; tiếp tục khuyến khích các nhà đầu tư của Việt Nam đầu tư sang Ấn Độ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong Tổng thống Droupadi Murmu quan tâm chỉ đạo các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là chỉ đạo các cơ quan hữu quan của Ấn Độ để Việt Nam tăng tần suất các chuyến bay thẳng đến Ấn Độ, gỡ bỏ các rào cản thuế quan và phi thuế quan đối với hàng hoá của Việt Nam nhập khẩu vào Ấn Độ.
Nhằm tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ, hai bên khẳng định mở rộng hợp tác văn hóa, tôn giáo, giao lưu nhân dân và giáo dục. Tổng thống Ấn Độ cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Mekong - Sông Hằng, các chương trình học bổng Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật Ấn Độ (ITEC) và học bổng giáo dục; mong muốn có thêm nhiều khách du lịch Ấn Độ và Việt Nam đến mỗi nước.
Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà Lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc và ASEAN. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982).
Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam
Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam Kusum Jain.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cảm ơn những thành viên của Hội Hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam đã góp những viên gạch xây nên ngôi nhà đoàn kết Việt Nam - Ấn Độ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, chính sách nhất quán của Việt Nam là coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Ấn Độ. Quan hệ hai nước đã không ngừng phát triển mạnh mẽ thời gian qua, đặc biệt là sau 10 năm thiết lập Đối tác chiến lược toàn diện; trong đó quan hệ giữa nhân dân hai nước tiếp tục phát triển không ngừng, đóng góp tích cực vào việc nâng cao hiểu biết, tin cậy lẫn nhau.
Chủ tịch Hội Hữu nghị Ấn Độ - Việt Nam bày tỏ vui mừng, ngưỡng mộ những thành quả mà Việt Nam đã đạt được sau 40 năm tiến hành đổi mới cũng như những quyết sách chiến lược phát triển đất nước hiện nay, tin tưởng vào sự phát triển bứt phá trong thời gian tới. Bà Kusum Jain cũng khẳng định sự thán phục về quyết tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; những kết quả đạt được đã góp phần làm trong sạch bộ máy, xây dựng chính quyền vì dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận và đề nghị Hội tiếp tục phát huy, tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu nhân dân hai nước, nhất là trong lĩnh vực văn hoá, giáo dục, Phật giáo, đổi mới sáng tạo và hợp tác địa phương. Việc hình thành cộng đồng người Ấn Độ ở Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở Ấn Độ, góp phần củng cố mối quan hệ ngày càng bền chặt giữa hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, trong chuyến thăm lần này, lãnh hai bên trao đổi các biện pháp, tạo đột phá phát triển quan hệ hợp tác, tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng của nhân dân hai nước.
