Lê Dương Bảo Lâm suýt đứt dây chằng, lên tiếng về lời đồn cợt nhả

Chiều ngày 3.10, tại TP.HCM, ban tổ chức chương trình thực tế Chiến sĩ quả cảm tổ chức buổi giao lưu và xem sớm tập 11 với sự tham gia của các nghệ sĩ như: Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn, Quốc Thiên, Tiến Đạt, Phan Mạnh Quỳnh, Mono.

Lê Dương Bảo Lâm cùng Kiều Minh Tuấn tại sự kiện ẢNH: DIỆU TÚ

Lê Dương Bảo Lâm khẳng định không hài lố

Tại sự kiện, Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ về những lần chấn thương trong quá trình ghi hình Chiến sĩ quả cảm. Nam nghệ sĩ cho biết có lúc bị trật chân, suýt đứt dây chằng nhưng vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Trước ý kiến cho rằng mình cợt nhã, thiếu nghiêm túc khi tham gia chương trình, anh khẳng định luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm và xem đây là một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp. Với Bảo Lâm, những trải nghiệm trên thao trường không chỉ là thử thách về thể lực, mà còn là bài học về ý chí kiên cường, điều anh cho rằng cũng chính là tinh thần của người chiến sĩ công an nhân dân.

Chiến sĩ quả cảm là chương trình truyền hình thực tế nhập vai hành động đầu tiên về lực lượng công an nhân dân tại Việt Nam do Bộ Công an chỉ đạo thực hiện. Buổi công chiếu tập 11 đánh dấu cột mốc quan trọng khi Chiến sĩ quả cảm bước sang hành trình nhập vai tại Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 - đơn vị tinh nhuệ trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, sau khi dàn nghệ sĩ hoàn thành khóa huấn luyện khốc liệt tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia về Phòng, chống khủng bố. Đây là chặng đường mới đầy thách thức, nơi kỷ luật thép, ý chí sắt đá và lòng quả cảm được đặt lên hàng đầu.