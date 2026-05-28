Lê Giang nói về sự cố bị mời ra khỏi rạp chiếu phim

Theo Lê Giang, cô đến dự sự kiện theo lời mời của Tiểu Vy - sao nữ từng hợp tác cùng mình trong Bộ tứ báo thủ. Vì biết đây là dự án tâm huyết của Hoa hậu Việt Nam 2018 cùng với diễn viên Anh Phạm nên nữ nghệ sĩ đã có mặt để ủng hộ.

Chia sẻ của Lê Giang

Lê Giang cho biết đối với những sự kiện quan trọng thì việc xảy ra những sự cố ngoài mong muốn là điều khó tránh khỏi. Bản thân diễn viên Nhà bà Nữ không mong vụ việc đi quá xa, “tương tự như việc một cá nhân làm việc tại rạp phim đã có hành động và lời nói thiếu tôn trọng đến nhiều người khác, trong đó có cả Lê Giang”. Nữ nghệ sĩ chia sẻ thêm bản thân thấy buồn khi Tiểu Vy muốn mời cô chụp cùng một tấm ảnh nhưng lại không thể trọn vẹn.

Khoảnh khắc Lê Giang bị mời ra bên ngoài chụp ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội Ảnh: ĐPCC/Chụp màn hình

“Lê Giang cũng tới từng tuổi này, chỉ muốn sống yên bình qua ngày thôi vậy mà cũng không có yên nữa. Nhưng mà tôi vẫn ngồi xem hết phim chứ không có giận mà bỏ về đâu. Qua sự việc trên, Lê Giang cũng hy vọng sau này bất kỳ người nghệ sĩ nào hay khách mời nào cũng nhận sự tôn trọng tối thiểu nhất có thể”, cô chia sẻ.

Trước đó, trong sự kiện, khoảnh khắc Lê Giang hào hứng khi hội ngộ Hoa hậu Tiểu Vy được chia sẻ. Trong video, khi cả hai chuyện trò, chuẩn bị chụp ảnh trong phòng chiếu thì một người xuất hiện và yêu cầu nữ nghệ sĩ di chuyển ra bên ngoài, khiến họ trở nên khó xử. Đoạn clip này thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với nhiều ý kiến trái chiều.

Lê Giang sinh năm 1972, xuất thân từ đoàn cải lương sau đó chuyển sang đóng hài. Nữ nghệ sĩ ghi điểm bởi sự duyên dáng, hài hước. Những năm qua, cô liên tục xuất hiện trong các dự án điện ảnh ăn khách, điển hình như Bố già, Nhà bà Nữ, Bộ tứ báo thủ…

Hồi cuối năm 2025, những thông tin về tình trạng sức khỏe của Lê Giang được nhiều người quan tâm. Nữ nghệ sĩ được chẩn đoán thoát vị đĩa đệm, đau lan xuống thần kinh tọa, khiến chân tê buốt và yếu dần. Tình trạng bệnh kéo dài không chỉ gây đau mà còn khiến cơ chân có dấu hiệu teo, ảnh hưởng rõ rệt tới khả năng di chuyển. Tuy nhiên sau khi điều trị, tình hình sức khỏe của cô cải thiện hơn.