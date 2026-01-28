Tiết Cương ghé thăm biệt thự ngoại ô của Lê Giang

Căn biệt thự ngoại ô được Lê Giang mua và xây dựng hồi năm 2022, sau thời gian tích cực chạy show, bán hàng online Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Lê Giang chia sẻ căn biệt thự ở Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) có tổng diện tích khoảng 600 m², mất gần 5 tháng để thi công và hoàn thiện. Thay vì xây dựng một công trình đồ sộ, nữ nghệ sĩ lựa chọn thiết kế không gian ở vừa đủ, ưu tiên sự thoáng đãng và gần gũi thiên nhiên. Phần lớn diện tích còn lại được dành cho hồ bơi, hồ cá, sân vườn, hòn non bộ, trồng nhiều loại cây ăn trái như mít, xoài... tạo nên không gian xanh mát, yên bình.

Nữ nghệ sĩ cho biết căn biệt thự được xây dựng với mục đích nghỉ dưỡng, là nơi để cô tìm lại sự cân bằng mỗi khi căng thẳng vì công việc. "Tôi xây biệt thự để nghỉ ngơi. Ở đây có hồ bơi, hồ cá, sân vườn rất mát mẻ. Trước kia mỗi tháng tôi về một lần, có khi nửa năm mới ghé vì vẫn sống và làm việc chủ yếu ở TP.HCM. Sau này, mẹ bệnh nên tôi cũng ít ra đây hơn. Các con thỉnh thoảng ghé chơi, bơi lội, hái trái cây nhưng gần đây bận rộn nên ít lui tới. Dù không ở thường xuyên, tôi vẫn đầu tư đầy đủ thiết bị và thuê người chăm sóc vườn", Lê Giang cho hay.

Căn biệt thự hiện đại 2 tầng, thiết kế theo phong cách tối giản. Tông màu chủ đạo là trắng, kết hợp các mảng ốp gỗ nâu tạo điểm nhấn ở mặt tiền Ảnh: FBNV

Phía trước biệt thự là khoảng sân rộng, bố trí lối đi gọn gàng, có hồ bơi, hòn non bộ, trồng nhiều cây xanh mang lại cảm giác thoáng đãng, sang trọng nhưng gần gũi thiên nhiên Ảnh: FBNV

Biệt thự được lắp cửa kính trong, giúp không gian đón trọn ánh sáng tự nhiên. Nữ nghệ sĩ cho biết cô đầu tư cho các thiết bị, đồ nội thất khoảng gần 1 tỉ đồng

Ảnh: FBNV

Bên trong căn biệt thự, Lê Giang bố trí nhiều cửa kính lớn, từ phòng khách, phòng ăn và phòng ngủ đều có thể hướng tầm nhìn ra sân vườn và hồ bơi. Khu vực bếp được nữ nghệ sĩ đầu tư kỹ lưỡng với các thiết bị hiện đại, hệ tủ bếp được thiết kế và thi công riêng theo nhu cầu sử dụng.

Khi ghé thăm biệt thự của đàn chị, nghệ sĩ Tiết Cương không khỏi trầm trồ, liên tục thốt lên: "Quá hoành tráng! Cửa vào rộng thênh thang. Chị giàu quá rồi chị Giang". Anh cho biết bản thân ấn tượng với những mảng xanh bao quanh ngôi nhà, có hồ bơi, cây cối bao quanh, đúng nghĩa là căn biệt thự vườn để nghỉ dưỡng.

Cuộc sống của nghệ sĩ Lê Giang ở tuổi 54

Lê Giang sinh năm 1972, xuất thân từ đoàn cải lương Thanh Nga, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt qua nhiều dự án truyền hình và điện ảnh như Cô dâu hào môn, Bố già, Nhà bà Nữ, Gặp lại vợ bầu… Thời gian gần đây, nữ nghệ sĩ gặp vấn đề về sức khỏe khi được chẩn đoán thoát vị đĩa đệm, cơn đau lan xuống dây thần kinh tọa khiến chân thường xuyên tê buốt, yếu dần. Tình trạng bệnh kéo dài không chỉ gây đau đớn mà còn khiến cơ chân của Lê Giang có dấu hiệu teo, ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng đi lại. Trước tình trạng này, nữ diễn viên 7X buộc phải tạm dừng tham gia các dự án phim ảnh, gameshow và hoạt động nghệ thuật để tập trung điều trị.

Hiện tại, Lê Giang dành phần lớn thời gian ở nhà để điều trị và chăm sóc mẹ, có thêm sự hỗ trợ của người giúp việc. Hai con của Lê Giang là diễn viên Lê Lộc và Duy Phước cũng thường xuyên lui tới thăm hỏi, động viên tinh thần và đồng hành cùng mẹ trong giai đoạn khó khăn này.

Trước khi gặp vấn đề sức khỏe, Lê Giang là một trong những nghệ sĩ hoạt động sôi nổi, đắt show phim ảnh, gameshow, quảng cáo và livestream bán hàng online. Nhờ công việc thuận lợi, nữ nghệ sĩ tích lũy được khối tài sản gồm nhà đất, kim cương và nhiều món đồ hàng hiệu.

Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, Lê Giang hiện hài lòng với cuộc sống độc thân. Nữ nghệ sĩ từng tâm sự rằng sau nhiều năm lẻ bóng, cô cho rằng "duyên của mình đã hết" nên không còn nghĩ đến chuyện yêu đương. Hạnh phúc của nữ nghệ sĩ hiện tại là hết giờ diễn, được về nhà, vui vầy cùng con cháu.