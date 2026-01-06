Nghệ sĩ Lê Giang sau biến cố sức khỏe

Không chọn bối cảnh đô thị quen thuộc hay những đại cảnh được dàn dựng cầu kỳ, Thần tài tập sự gây chú ý khi đưa khán giả trở về không gian miền Tây Nam bộ với những hình ảnh gần gũi như chợ quê, con đường làng rộn ràng tiếng nói cười, mùi bánh pía phảng phất trong gió... Đặc biệt, dự án quy tụ nhiều nghệ sĩ như Lê Giang, Tiểu Bảo Quốc, NSƯT Công Ninh, Hoàng Mập, cùng sự tham gia của diễn viên - nhà sản xuất trẻ Lại Nhật Khoa.

Lê Giang tái xuất trong web drama tết của Lại Nhật Khoa ẢNH: ĐPCC

Sức khỏe của Lê Giang

Thời gian qua, Lê Giang được chẩn đoán thoát vị đĩa đệm, đau lan xuống thần kinh tọa, khiến chân tê buốt và yếu dần. Tình trạng bệnh kéo dài không chỉ gây đau mà còn khiến cơ chân có dấu hiệu teo, ảnh hưởng rõ rệt tới khả năng di chuyển của diễn viên Nhà bà Nữ.

Theo chia sẻ từ phía đoàn phim, tình trạng sức khỏe của Lê Giang hiện đã ổn định. Trong suốt quá trình ghi hình kéo dài nhiều ngày tại Sóc Trăng, nữ nghệ sĩ giữ được tinh thần thoải mái, làm việc chuyên nghiệp và luôn đúng giờ trên phim trường. Các cảnh quay của cô chủ yếu tập trung vào diễn xuất nội tâm, ít vận động mạnh nên không gây áp lực lớn về thể lực. “Má Giang (cách gọi thân mật) khỏe hơn rất nhiều sau thời gian điều trị. Khi vào phim trường, má rất vui vẻ và tập trung cho vai diễn”, đại diện ê kíp cho biết.

Trong Thần tài tập sự, Lê Giang đảm nhận vai người mẹ, nhân vật mang nhiều cảm xúc, giữ vai trò kết nối các tuyến nhân vật và truyền tải thông điệp gia đình. Với kinh nghiệm diễn xuất, nữ nghệ sĩ mang đến những phân đoạn đời thường nhưng giàu cảm xúc, tạo điểm tựa cho các diễn viên trẻ. Lại Nhật Khoa, diễn viên kiêm nhà sản xuất của phim chia sẻ: “Ban đầu tôi hơi lo vì chưa từng làm việc với má Giang, nhưng khi vào quay thì má rất dễ thương, tận tình chỉ tôi cách xử lý tâm lý nhân vật. Cảm giác giống như làm việc trong gia đình vậy”.

Sau thời gian vắng bóng vì biến cố sức khỏe, nữ nghệ sĩ dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật ẢNH: ĐPCC

Không chỉ ghi dấu ấn bằng diễn xuất, sự lăn xả của Lê Giang trên phim trường miền Tây cũng để lại nhiều ấn tượng. Theo ê kíp, dù thời tiết nắng nóng, điều kiện quay ở chợ quê và các bối cảnh ngoài trời khá vất vả, nữ nghệ sĩ vẫn giữ tinh thần tích cực, thường xuyên động viên các thành viên trong đoàn. Sự chuyên nghiệp và gần gũi của cô giúp không khí làm việc luôn nhẹ nhàng, gắn kết.

Thần tài tập sự là web drama dài 5 tập, mỗi tập có thời lượng từ 30 - 40 phút, dự kiến phát hành dịp Tết Bính Ngọ trên nền tảng số, đồng thời đang được một số ứng dụng và đài truyền hình ngỏ ý mua bản quyền. Nói về việc mời các nghệ sĩ gạo cội, Lại Nhật Khoa thừa nhận đây là thử thách không nhỏ: “Thật sự cũng khó, nhưng khi tôi gửi kịch bản cho các cô chú như thầy Công Ninh, cô Lê Giang, chú Tiểu Bảo Quốc, chú Hoàng Mập thì mọi người rất thích. Kịch bản có màu sắc riêng, gần gũi đời sống nên các cô chú nhận lời, dù phải quay xa ở Sóc Trăng”.

Lại Nhật Khoa đầu tư 1,5 tỉ đồng cho dự án web drama tết ẢNH: NVCC

Về kinh phí, Lại Nhật Khoa cho biết tổng mức đầu tư hiện tại đã vượt mốc 1,5 tỉ đồng, con số khá cao so với mặt bằng web drama. “Thông thường một tập web drama chỉ khoảng 200 triệu đồng, nhưng phim này tôi đầu tư nhiều thứ nên chi phí đội lên khá cao”, anh nói.

Dù vậy, anh thẳng thắn chia sẻ không đặt nặng bài toán lợi nhuận: “Nếu nghĩ tới lời thì chắc tôi đã không làm. Bán bản quyền có thể thu hồi được một phần nhưng không đủ bù chi phí ban đầu. Với tôi, lời lớn nhất là có được một sản phẩm chất lượng”.

Trước những ý kiến cho rằng anh tự bỏ tiền để đóng vai chính, Lại Nhật Khoa bày tỏ quan điểm: “Tôi không ngại. Ca sĩ bỏ tiền làm MV cho mình thì diễn viên, nhà sản xuất trẻ cũng có quyền đầu tư cho sản phẩm của mình. Quan trọng là sản phẩm đó có chất lượng và đến được với khán giả”.