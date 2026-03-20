Lê Hạ Anh đóng 'Lên hương' sau phim trăm tỉ

Lê Hạ Anh cho biết nhân vật cô đảm nhận mang màu sắc mới mẻ, có nhiều "đất" để thể hiện năng lực. Lê Hạ Anh xem đây là cơ hội quý, đặc biệt là khi được đồng hành cùng một ê kíp đầy tâm huyết để đáp lại sự kỳ vọng của khán giả.

Diễn viên Lê Hạ Anh trong buổi họp mặt khai máy phim Lên hương ẢNH: NSX CUNG CẤP

Lên hương cũng đánh dấu lần đầu tiên Lê Hạ Anh hợp tác với đàn anh Võ Tấn Phát. Nữ diễn viên bày tỏ sự hào hứng: "Tôi rất vui khi có cơ hội làm việc cùng một diễn viên mà trước đây bản thân đã theo dõi qua nhiều sản phẩm. Anh ấy duyên dáng, hài hước, nhưng trong phim sẽ mang đến những màu sắc khác. Vì vậy, tôi hy vọng cả hai có thể hỗ trợ nhau để hoàn thiện vai diễn tốt nhất".

Lên hương là bộ phim thuộc thể loại tâm lý - gia đình, xoay quanh cuộc sống của những người lao động bình dị. Dù ẩn sâu trong lòng mỗi người đều có sự cố chấp nhưng tất cả đều xuất phát từ sự yêu thương và bám trụ, nỗ lực giữ gìn nghề truyền thống mà cả gia đình vất vả gầy dựng.

Ngoài Lê Hạ Anh, Võ Tấn Phát, phim còn có sự góp mặt của NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Hồng Đào, NSƯT Tuyết Thu, diễn viên Quốc Khánh… Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Khương Ngọc sau Chị dâu, Cục vàng của ngoại. Lần này, anh chọn kết hợp với đạo diễn trẻ Tấn Hoàng Thông, mong muốn mang đến cho dàn diễn viên những vai ấn tượng, đáng nhớ.