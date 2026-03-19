Đoàn Thiên Ân để mặt mộc quay phim 'Hẹn em ngày nhật thực'

Trong phim, Đoàn Thiên Ân vào vai Ân, cô gái lớn lên giữa sự yêu thương, che chở của mẹ. Khi đem lòng yêu Thiên (Khương Lê) - chàng thợ điện từ nơi khác đến với nhiều sự khác biệt, cô vấp phải sự phản đối từ mẹ (NSND Lê Khanh). Trong khi đó, Hải (Thanh Sơn) là hàng xóm, có nghề nghiệp ổn định và từ lâu đã qua lại thân thiết với gia đình Ân. Sự chênh lệch ấy khiến mẹ Ân càng thêm lo lắng, đồng thời đẩy mâu thuẫn giữa hai mẹ con lên cao, khi cô buộc phải lựa chọn giữa tình cảm cá nhân và mong muốn của gia đình. Bộ phim gắn liền với hiện tượng thiên nhiên đặc biệt - nhật thực toàn phần diễn ra vào ngày 24.10.1995.

Tạo hình của Đoàn Thiên Ân trong phim mới Ảnh: NSX

Sau thành công của dự án Nụ hôn bạc tỉ (doanh thu hơn 200 tỉ đồng), Đoàn Thiên Ân chính thức trở lại màn ảnh rộng với vai nữ chính thứ hai trong sự nghiệp diễn. Chia sẻ về cột mốc này, nàng hậu cho hay: "Tôi xem mỗi dự án là một cơ hội để học hỏi và trưởng thành. Phim mang đến cho tôi rất nhiều cảm xúc, bởi đây là nhân vật có chiều sâu nội tâm, đòi hỏi sự tiết chế và thấu cảm. Tôi hy vọng khán giả sẽ nhìn thấy một Thiên Ân khác, chín chắn, lắng đọng hơn".

Đạo diễn Lê Thiện Viễn tiết lộ để hóa thân thành nhân vật, Đoàn Thiên Ân đã để mặt mộc khi quay hình. Thông qua đó, anh muốn nữ diễn viên toát lên vẻ mộc mạc, thôn quê đúng với yêu cầu của vai diễn. "Mặc dù vậy, Thiên Ân lâu lâu cũng dán mí cho mắt bớt sụp và kẻ chân mày, nhưng lại bị bắt chùi ngay", đạo diễn cho hay.