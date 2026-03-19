Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Đoàn Thiên Ân để mặt mộc quay phim 'Hẹn em ngày nhật thực'

Thạch Anh
Thạch Anh
19/03/2026 06:30 GMT+7

'Hẹn em ngày nhật thực' là bộ phim tâm lý tình cảm do Lê Thiện Viễn làm đạo diễn. Tác phẩm có sự góp mặt của NSND Kim Xuân, NSND Lê Khanh, Đoàn Thiên Ân, Khương Lê, Thanh Sơn, Nguyên Thảo, Huỳnh Phương…, dự kiến ra rạp vào ngày 3.4.

Trong phim, Đoàn Thiên Ân vào vai Ân, cô gái lớn lên giữa sự yêu thương, che chở của mẹ. Khi đem lòng yêu Thiên (Khương Lê) - chàng thợ điện từ nơi khác đến với nhiều sự khác biệt, cô vấp phải sự phản đối từ mẹ (NSND Lê Khanh). Trong khi đó, Hải (Thanh Sơn) là hàng xóm, có nghề nghiệp ổn định và từ lâu đã qua lại thân thiết với gia đình Ân. Sự chênh lệch ấy khiến mẹ Ân càng thêm lo lắng, đồng thời đẩy mâu thuẫn giữa hai mẹ con lên cao, khi cô buộc phải lựa chọn giữa tình cảm cá nhân và mong muốn của gia đình. Bộ phim gắn liền với hiện tượng thiên nhiên đặc biệt - nhật thực toàn phần diễn ra vào ngày 24.10.1995.

Tạo hình của Đoàn Thiên Ân trong phim mới

Sau thành công của dự án Nụ hôn bạc tỉ (doanh thu hơn 200 tỉ đồng), Đoàn Thiên Ân chính thức trở lại màn ảnh rộng với vai nữ chính thứ hai trong sự nghiệp diễn. Chia sẻ về cột mốc này, nàng hậu cho hay: "Tôi xem mỗi dự án là một cơ hội để học hỏi và trưởng thành. Phim mang đến cho tôi rất nhiều cảm xúc, bởi đây là nhân vật có chiều sâu nội tâm, đòi hỏi sự tiết chế và thấu cảm. Tôi hy vọng khán giả sẽ nhìn thấy một Thiên Ân khác, chín chắn, lắng đọng hơn".

Đạo diễn Lê Thiện Viễn tiết lộ để hóa thân thành nhân vật, Đoàn Thiên Ân đã để mặt mộc khi quay hình. Thông qua đó, anh muốn nữ diễn viên toát lên vẻ mộc mạc, thôn quê đúng với yêu cầu của vai diễn. "Mặc dù vậy, Thiên Ân lâu lâu cũng dán mí cho mắt bớt sụp và kẻ chân mày, nhưng lại bị bắt chùi ngay", đạo diễn cho hay.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận