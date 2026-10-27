Lê Hóa nói về con gái lai Tây, khẳng định không can thiệp chuyện tình cảm

Ngoài Lê Xuân Tiền, Quốc Anh, Ma Ran Đô… phim điện ảnh Đặc công Rừng Sác còn có sự góp mặt của diễn viên Lê Hóa. Khi được hỏi về lý do góp mặt trong tác phẩm này, cô cho biết đạo diễn Vũ Ngọc Đãng không mất nhiều thời gian thuyết phục. Bởi với nữ nghệ sĩ, việc được đồng hành cùng một bộ phim về đề tài cách mạng đã là một niềm vinh hạnh. Do đó, dù công việc riêng khá bận rộn, Lê Hóa vẫn sắp xếp ổn thỏa để tham gia cùng đoàn phim.

Quan điểm làm nghề của diễn viên Lê Hóa

Diễn viên Lê Hóa tại buổi khai máy phim Đặc công Rừng Sác Ảnh: ĐPCC

Nữ diễn viên chia sẻ thêm bản thân không quá áp lực về mặt thể lực, sức khỏe dù đóng phim về đề tài chiến tranh. Bởi theo Lê Hóa, tính chất nhân vật cô đảm nhận cũng khác so với những vai đặc công mà dàn diễn viên trẻ đảm nhận. Nghệ sĩ chia sẻ thêm: “Hồi trẻ, những cảnh ôm súng, đánh nhau mình còn 'máu lửa' nên thực hiện quyết liệt lắm. Những gì thuộc về truyền thống cách mạng, tôi muốn góp sức dù biết rằng sẽ cực hơn những phim hiện đại rất nhiều”.

Không riêng gì phim về đề tài chiến tranh, Lê Hóa nói từ thời điểm làm nghề đến hiện tại, cô không quá bận tâm về cát sê, kể cả khi còn là sinh viên với nhiều khó khăn trong cuộc sống. Lý giải về điều này, nữ nghệ sĩ cho rằng nó xuất phát từ tính cách “thích thì sẽ làm” của mình. Bên cạnh đó, sự máu lửa với nghề còn đến từ tình cảm dành cho kịch bản, cho đạo diễn và ê kíp làm phim.

“Tôi với Vũ Ngọc Đãng học chung trường, dù tính cách khác nhau nhưng cả hai có nhiều điểm chung về quan điểm sống. Từ đó, chúng tôi dần thân thiết hơn. Không có ngày nào 2 chị em không nhắn tin, hay gọi điện để chia sẻ mọi điều với nhau”, Lê Hóa nói về việc là “mối ruột” trong phim Vũ Ngọc Đãng.

Lê Hóa, Phương Thanh là những gương mặt quen thuộc trong phim của Vũ Ngọc Đãng Ảnh: NVCC

Theo nữ nghệ sĩ, từ trước đến nay cô chọn sống theo cảm xúc nên “cái gì mình thích thì mình ưu tiên”. Lê Hóa cũng thừa nhận phụ nữ có gia đình cũng sẽ có những rào cản khi làm nghề. Đó là lý do mấy năm nay, cô không làm đạo diễn phim nào vì thời gian chuẩn bị, quay hình đến khi phim phát hành có lúc kéo dài cả năm trời. “Bây giờ làm diễn viên thì được, còn làm đạo diễn thì chắc không nổi, sức khỏe tôi không cho phép”, nữ nghệ sĩ bộc bạch.

Từng không muốn Emma Lê thi nhan sắc

Gần đây, Emma Lê - con gái diễn viên Lê Hóa gây chú ý khi trở thành á hậu tại cuộc thi Miss Universe Vietnam 2026. Chia sẻ với chúng tôi, cô cho biết cuộc sống gia đình không có nhiều thay đổi sau cột mốc này, riêng con gái bận rộn hơn với các dự án nghệ thuật.

“Tôi thấy con bận rộn hơn, ít ăn cơm nhà hơn. Sau khi giành á hậu, con rất vui. Tôi nói rằng vị trí này là tốt. Vì quan niệm của tôi là khi ở vị trí cao nhất, sẽ khó mà lên nữa. Tôi mong con không thụt lùi hay hài lòng quá sớm”, cô chia sẻ.

Lê Hóa chụp ảnh cùng con gái là Á hậu Emma Lê Ảnh: NVCC

Trước những ồn ào sau cuộc thi, diễn viên Lê Hóa đặt sự tin tưởng vào con gái. “Không phải con tôi mà tôi khen, nhưng nhiều người nói con hiền lành, không đanh đá. Nhưng tôi biết con sẽ không vướng vào những điều đó”, cô nói.

Ít ai biết rằng dù con gái trở thành á hậu nhưng với Lê Hóa, từ trước đến nay, cô không muốn Emma Lê dự thi nhan sắc. Thậm chí, nữ diễn viên từng nhờ bạn bè, người thân làm “công tác tư tưởng” nhưng sau đó vẫn ủng hộ quyết định của con. “Con đăng ký mà tôi không biết, đến khi báo đăng rồi tôi mới hay. Mọi người hay trêu chọc vì tôi biết cuối cùng”, cô chia sẻ.

Cũng theo diễn viên Bỗng dưng muốn khóc, vì con gái sở hữu nét đẹp lai nên ở lĩnh vực diễn xuất cũng sẽ kén vai diễn. Thay vào đó, nữ nghệ sĩ cho rằng việc làm người mẫu ảnh, người mẫu quảng cáo phù hợp hơn với Emma Lê ở hiện tại.

Diễn viên Lê Hóa cởi mở trong việc dạy con. Thay vì bắt ép Emma Lê phải nghe theo mình, cô đóng vai trò chia sẻ, định hướng. Khi được hỏi về chuyện tình cảm của con, cô thẳng thắn: “Tôi không bao giờ can thiệp. Thay vào đó, tôi chỉ nói về đời sống, nhân sinh quan. Còn công việc hay tình cảm, Emma Lê tự quyết hết. Chẳng hạn như con quen một người mà tôi không hài lòng, tôi cũng sẽ không nói. Vì khi mình nói, con càng chống lại”.