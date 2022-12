Lê Hoàng: Nếu đồng tính là bệnh, cha mẹ nên thấy may khi con mình đồng tính

Tập 21 Có hẹn lúc 22 giờ lên sóng trên HTV9 với chủ đề Cha mẹ nghĩ gì khi con cái thuộc giới tính thứ ba?. Ngoài dàn nghệ sĩ quen thuộc là đạo diễn Lê Hoàng, đạo diễn Đức Thịnh và diễn viên Quang Tuấn, chương trình tuần này còn có sự xuất hiện của khách mời là diễn viên Đại Ngọc Trâm.

Lê Hoàng cho rằng người thuộc giới tính thứ ba cũng có quyền bình đẳng, chứ không riêng gì đàn ông hay phụ nữ. Nam đạo diễn thẳng thắn: “Trong số người thuộc giới tính thứ ba, có những người rất giỏi, họ nổi bật về rất nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Và họ có thể là nghệ sĩ nổi tiếng, nhà thiết kế hoặc cũng có thể là những chính trị gia tài năng...”.

Với Lê Hoàng, việc có con thuộc giới tính thứ ba là chuyện bình thường, thậm chí là may mắn. Lý giải về điều này, đạo diễn Gái nhảy nói: "Nhiều gia đình không may mắn khi con bị bệnh down, bị khuyết tật cũng rất khổ. Nếu xem giới tính thứ ba là một căn bệnh, là một khiếm khuyết thì chúng ta nên thấy hạnh phúc vì khiếm khuyết đó còn quá nhẹ so với rất nhiều khiếm khuyết khác. Mặc dù về mặt khoa học thì giới tính thứ ba hoàn toàn không phải bệnh lý”. Lê Hoàng nói giới tính là cái riêng của từng người, còn đóng góp của họ cho xã hội là cái chung. Ông cho rằng nên nhìn vào cái chung để đánh giá.





Đồng tình với đàn anh, Đức Thịnh cho rằng giới tính không nói lên giá trị của con người mà còn rất nhiều thứ quyết định khác. "Con cái mình thuộc giới tính thứ ba mà giỏi giang, tài năng vẫn hãnh diện hơn là con có giới tính bình thường quậy phá, hư hỏng chứ”, nam đạo diễn thẳng thắn.

Trong vai trò khách mời, Đại Ngọc Trâm cho rằng vấn đề giới tính hiện nay đã thoáng hơn, song quan điểm ở những người lớn tuổi còn cứng nhắc, khó thay đổi. Nữ diễn viên tiết lộ em gái của cô cũng thuộc cộng đồng LGBT và mẹ cô đã khóc rất nhiều. Tuy nhiên, sau khi được con cái giải thích thì mẹ của Đại Ngọc Trâm dần chấp nhận, đặc biệt là hãnh diện với những gì con gái làm được.

Đại Ngọc Trâm nói nếu hai con gái của mình thuộc giới tính thứ ba, cô vẫn vui vẻ chấp nhận. Đồng tình với quan điểm của khách mời, Quang Tuấn sẵn sàng chấp nhận và ủng hộ nếu có con là người đồng tính. Anh nói: “Quan trọng là con hạnh phúc thôi. Có một người con sống tốt, làm việc tốt, biết chăm lo cho gia đình và làm những điều tích cực cho xã hội vẫn tốt hơn có 10 con trai mà quậy phá, hư hỏng”.