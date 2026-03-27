Lễ hội ẩm thực: 500 món ngon níu chân thực khách giữa lòng TP.HCM

500 món ngon từ những đặc sản trứ danh ba miền đến những món ăn dân dã gợi nhớ quê nhà.

Không chỉ dừng lại ở hương vị quen thuộc, thực khách còn được bước vào một hành trình ẩm thực đa dạng: từ đặc sản vùng cao, món biển đảo, ẩm thực hoàng gia cầu kỳ… đến xu hướng ẩm thực xanh, lành mạnh.

Tối 26.3.2026, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực – Món ngon Saigontourist Group 2026 chính thức khai mạc tại Khu Du lịch Văn Thánh, mang đến cho công chúng một không gian trải nghiệm ẩm thực đậm đà bản sắc Việt ngay giữa lòng TP.HCM.

500 món ngon từ những đặc sản trứ danh ba miền đến những món ăn dân dã gợi nhớ quê nhà ẢNH: KINH LUÂN

Đáng chú ý, lễ hội năm nay còn quy tụ các đối tác quốc tế, mở rộng không gian trải nghiệm vượt ra ngoài biên giới, góp phần đưa ẩm thực Việt đến gần hơn với bạn bè thế giới.

Song hành cùng ẩm thực là chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc đến các làng nghề truyền thống như làm bánh dân gian, đan nón, gói bánh tét, tất cả tạo nên một “đại tiệc” đa giác quan.

Không chỉ thu hút người dân thành phố, lễ hội còn là điểm hẹn quen thuộc của du khách trong và ngoài nước, với hơn 70.000 lượt khách tham dự trong năm trước.

Không chỉ dừng lại ở hương vị quen thuộc, thực khách còn được bước vào một hành trình ẩm thực đa dạng ẢNH: KINH LUÂN

Với chủ đề “Kết nối tinh hoa văn hóa ẩm thực Việt Nam”, lễ hội không chỉ tôn vinh giá trị ẩm thực truyền thống mà còn hướng đến giao thoa, hội nhập.

Lễ hội do Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn tổ chức, tiếp tục được nâng tầm về quy mô và chất lượng. Sự kiện mở cửa phục vụ công chúng từ 15 giờ đến 22 giờ mỗi ngày, kéo dài liên tục trong 4 ngày, từ 26 - 29.3.2026.