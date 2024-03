Lễ hội ẩm thực Pháp tại Việt Nam quảng bá Thế vận hội Paris

Lễ hội do Đại sứ quán Pháp tại VN và UBND TP.Hà Nội phối hợp tổ chức, với 70 gian hàng giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của ẩm thực Pháp như các sản phẩm từ sữa, chocolate, bánh mì, pho mát, thịt nguội, trái cây và rượu vang. Tổng số gian hàng năm nay nhiều gấp rưỡi so với năm ngoái. Đặc biệt, sự kiện còn có không gian quảng bá Thế vận hội Olympic và Paralympic Paris 2024.

Lễ hội ẩm thực Pháp năm nay có khu vực quảng bá Thế vận hội Paris BTC

Ông Olivier Brochet, Đại sứ Pháp tại VN, cho biết lễ hội năm nay được tổ chức xoay quanh khẩu hiệu Hương vị ẩm thực, Sắc màu thể thao để quảng bá cho Thế vận hội Olympic và Paralympic Paris 2024. Chính vì thế, bên cạnh không gian ẩm thực là chủ đạo, lễ hội sẽ có khu vực mang tên Làng thể thao, với diện tích hơn 300 m2. Đây là nơi cả gia đình có thể cùng khám phá và thử sức ở một số bộ môn thể thao như bóng rổ, bóng đá, bắn cung và phóng phi tiêu, cầu lông, bóng bàn. Qua không gian này, ban tổ chức muốn khuyến khích những thói quen tốt cho sức khỏe thông qua việc lựa chọn thực phẩm chất lượng cũng như các hoạt động thể thao.

Lễ hội ẩm thực Pháp Balade en France cũng có các chương trình nghệ thuật vào tối 5 - 6.4. Đó là các chương trình của dàn nhạc giao hưởng Sức Sống Mới với nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, ca sĩ Thu Thủy, Hứa Thanh Tú & Etienne, DJ Jahmadinho và ca sĩ Hoàng Dũng. Bên cạnh đó còn có Liên hoan nhảy đường phố Balade En France - All in One 2024 với sự tham gia của các Bboy và Bgirl kỳ cựu tại VN và những màn biểu diễn đến từ các trường thuộc khối Pháp ngữ tại Hà Nội.