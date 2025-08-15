Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Lễ hội búp bê quốc tế tại TP.HCM

Thạch Anh
Thạch Anh
15/08/2025 10:29 GMT+7

Doll Fest 2025 - Lễ hội búp bê quốc tế dự kiến được tổ chức trong 6 ngày, từ 29.10 - 3.11 tại The Global City (TP.HCM). Chương trình bao gồm triển lãm búp bê, cosplay, talkshow. Trong đó, concert trình diễn Búp bê show lần 4 diễn ra vào tối 2.11, nhạc sĩ Võ Hoài Phúc đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc.

Nhà thiết kế Phương Hồ, trưởng ban tổ chức, cho biết ý tưởng Lễ hội búp bê quốc tế được bà ấp ủ từ năm 2021. "Sau 3 mùa Búp bê show, tôi đã mơ một giấc mơ lớn hơn với Doll Fest. Dù ở độ tuổi nào thì tâm hồn thơ trẻ cũng luôn ngự trị trong tâm trí chúng ta. Tôi đã ấp ủ những câu chuyện thú vị về một thế giới như thế và mong muốn được phác họa nó trong series nghìn lẻ một những điều thú vị về búp bê", bà Phương Hồ chia sẻ.

Lễ hội búp bê quốc tế tại TP.HCM - Ảnh 1.

Ban tổ chức tiết lộ sẽ ra mắt bộ sưu tập búp bê cổ tích được lấy từ câu chuyện văn hóa

Ảnh: BTC

Theo ban tổ chức, điểm nhấn của Doll Fest 2025 là triển lãm búp bê quy mô lớn với 150 gian hàng trưng bày, giới thiệu các loại búp bê về chủng loại, chất liệu, kích thước, màu sắc..., có mời các thương hiệu quốc tế tham gia.

Trong khuôn khổ lễ hội, cuộc thi Miss Doll (Hoa hậu Búp bê) cũng là sự kiện đáng chú ý. Đây là sân chơi dành cho những búp bê được mô phỏng như hoa hậu đi thi, tôn vinh nghệ thuật và sự tinh xảo. Có hai bảng thi gồm bán chuyên và chuyên nghiệp. Một phần thi thu hút không kém là Cosplay búp bê, dự kiến xác lập kỷ lục cosplay búp bê đông nhất tại VN nhân ngày Halloween.

