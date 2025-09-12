Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2025 sẽ không bán vé

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
12/09/2025 16:29 GMT+7

Năm nay, ban tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn (TP.Hải Phòng) sẽ không bán vé mà chỉ phát hành giấy mời phân bổ cho đại biểu, doanh nghiệp tham gia ủng hộ và người dân địa phương.

Sáng 12.9, phường Đồ Sơn (TP.Hải Phòng) tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2025. Năm nay, sự kiện được kỳ vọng sẽ hấp dẫn hơn với nhiều điểm đổi mới, từ mức giải thưởng đến công tác tổ chức, phục vụ du khách.

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2025: Giải thưởng tăng, chống “cò vé” - Ảnh 1.

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn dự kiến phát 17.000 giấy mời

ẢNH: N.H

Theo kế hoạch, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn sẽ diễn ra ngày 30.9 (mùng 9 tháng 8 âm lịch) tại sân vận động trung tâm phường Đồ Sơn. 

Ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó chủ tịch thường trực UBND P.Đồ Sơn, Trưởng ban tổ chức lễ hội cho biết, giải thưởng dành cho các "ông trâu" năm nay tăng mạnh. Cụ thể, giải nhất 100 triệu đồng (tăng 30 triệu đồng); giải nhì 70 triệu đồng (tăng 30 triệu đồng), giải ba 30 triệu đồng (tăng 10 triệu đồng).

Tổng kinh phí tổ chức lễ hội dự toán hơn 3 tỉ đồng, trong đó, TP.Hải Phòng hỗ trợ 1,3 tỉ đồng, phần còn lại địa phương vận động xã hội hóa từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. Đáng chú ý, năm nay ban tổ chức trực tiếp điều hành, không thuê đơn vị tổ chức sự kiện như mọi năm.

Cũng theo ban tổ chức, năm nay chính quyền địa phương tiếp tục lắp đặt màn hình led cỡ lớn tại các vị trí thuận lợi bên ngoài để du khách dễ dàng theo dõi. Cùng đó, lễ hội phát hành 17.000 giấy mời, không bán vé. 

"Giấy mời được phân bổ cho đại biểu trung ương, địa phương, doanh nghiệp tham gia ủng hộ cùng người dân địa phương. Mọi hành vi bán giấy mời đều bị nghiêm cấm và sẽ xử lý nghiêm", ông Phạm Hoàng Tuấn khẳng định.

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất đã cơ bản hoàn tất. 16 trâu tham dự đã trải qua 2/3 đợt kiểm tra chất lượng, thể lực và mức độ thuần tính, tất cả đều đạt yêu cầu, không có trâu "nghịch". Ban tổ chức sẽ tiếp tục kiểm tra lần cuối trước ngày 19.9, kiên quyết loại bỏ những trâu có biểu hiện hung dữ, gây mất an toàn.

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn có nguồn gốc từ tín ngưỡng thờ thần Điểm Tước Đại Vương, vị thần của non nước Đồ Sơn, đã tồn tại qua nhiều thế kỷ. Sau một thời gian gián đoạn, lễ hội được khôi phục từ năm 1990 và liên tục duy trì cho đến nay. Năm 2012, lễ hội được Bộ VH-TT-DL đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

