Lễ hội cồng chiêng giữa sắc vàng dã quỳ trên núi lửa triệu năm

Ngày 20.10, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo thông tin về Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026. Sự kiện kết hợp di sản văn hóa cồng chiêng Tây nguyên với sắc vàng hoa dã quỳ trên ngọn núi lửa hàng triệu năm tuổi, cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch.

Festival diễn ra từ ngày 30.10 đến ngày 8.11 tại phường Pleiku, xã Biển Hồ và một số xã, phường lân cận. Sự kiện có quy mô quốc gia, với sự tham gia của các đoàn nghệ nhân trong tỉnh, các địa phương có sử dụng cồng chiêng và đại diện các bộ, ngành Trung ương.

Núi lửa Chư Đang Ya nằm giữa không gian rừng xanh đại ngàn, có miệng hình phễu, cao khoảng 500 m so với mực nước biển. Ngọn núi đã ngừng hoạt động từ hàng triệu năm trước, nay trở thành điểm đến thu hút du khách nhờ cảnh quan thay đổi theo mùa. Đặc biệt, vào khoảng tháng 11, hàng trăm nghìn bông hoa dã quỳ nở rộ, phủ sắc vàng trên các triền núi và những con đường quanh khu vực.

Chư Đang Ya, ngọn núi lửa triệu năm tuổi, đón mùa hoa dã quỳ rực rỡ cùng chuỗi hoạt động tôn vinh di sản cồng chiêng Tây nguyên ẢNH: MAI CHÂU

Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya được tổ chức hằng năm từ năm 2017 tại khu vực làng Ia Gri, xã Biển Hồ. Sự kiện góp phần quảng bá cảnh quan núi lửa, mùa hoa dã quỳ và văn hóa truyền thống của đồng bào Jrai.

Trong khuôn khổ Festival, chuỗi hoạt động tại xã Biển Hồ diễn ra từ ngày 30.10 đến ngày 1.11, gồm lễ khai mạc, công bố sản phẩm du lịch cộng đồng làng Ia Nueng, giải chạy Gia Lai City Trail - Giấc mơ đại ngàn năm 2026, giao lưu âm nhạc và nhạc cụ dân tộc. Du khách còn có thể tìm hiểu văn hóa địa phương thông qua hoạt động phục dựng lễ mừng nhà rông mới, phiên chợ giới thiệu sản phẩm và triển lãm Không gian văn hóa cồng chiêng Gia Lai tại làng Ia Gri.

Không gian văn hóa cồng chiêng Tây nguyên được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại ngày 25.11.2005. Tại Gia Lai, cồng chiêng gắn bó với đời sống của đồng bào Bana, Jrai và nhiều cộng đồng dân tộc khác, hiện diện trong các lễ hội, sinh hoạt cộng đồng và những không gian truyền thống.

Ngày 6.11, lễ hội đường phố sẽ diễn ra trên một số tuyến đường thuộc các phường Pleiku, Diên Hồng và Hội Phú, với các đoàn nghệ nhân trình diễn cồng chiêng, nhạc cụ và văn hóa truyền thống.

Điểm nhấn của festival là chương trình nghệ thuật đêm hội cồng chiêng, diễn ra lúc 20 giờ ngày 7.11 tại quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku. Chương trình quy tụ các đoàn nghệ nhân trong nước tham gia festival, được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV8 cùng các đài truyền hình tiếp sóng.

Từ ngày 6 - 8.11, Gia Lai còn tổ chức giao lưu văn hóa truyền thống các dân tộc, giới thiệu ẩm thực, sản phẩm du lịch, nông sản đặc trưng và cà phê địa phương; trưng bày hiện vật về văn hóa truyền thống tại Bảo tàng Pleiku. Cuộc thi ảnh đẹp, video clip về chuỗi sự kiện kéo dài từ tháng 10 đến hết tháng 12.2026, góp phần quảng bá hình ảnh và sức hút du lịch Gia Lai.