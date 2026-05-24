Văn hóa

Lễ hội dâng trái ngon quả ngọt lên đức Thần Nông

Minh Hải
24/05/2026 16:53 GMT+7

Trái ngon quả ngọt và những hạt lúa chín vàng của 34 tỉnh, thành cả nước đã được dâng lên đức Thần Nông bày tỏ lòng biết ơn tổ tiên, tri ân các bậc tiền nhân, thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc, khát vọng giữ gìn nền văn minh nông nghiệp Việt Nam.

Ngày 24.5, tỉnh Ninh Bình chính thức khai hội sắc vàng Tam Cốc - Tràng An năm 2026. Lễ hội nhằm tri ân đức Thần Nông - người khai mở nền văn minh nông nghiệp, giữ gìn thiên nhiên. Lễ hội diễn ra thường niên tại khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình), gồm: đại lễ rước sản vật và cây thuốc của 34 tỉnh, thành phố cả nước.

Đoàn thuyền rước các sản vật của 34 tỉnh, thành dâng lên đức Thần Nông

ẢNH: NGỌC LINH

Đoàn thuyền xuất phát từ bến thuyền Tam Cốc, xuôi theo dòng sông Ngô Đồng đến đền đức Thần Nông để dâng sản vật

ẢNH: NGỌC LINH

Mỗi tỉnh đem đến một sản vật đặc trưng để dâng lên đức Thần Nông

ẢNH: NGỌC LINH

Sản vật là những hạt lúa, trái cây đến cây thuốc cứu người để dâng lên đức Thần Nông, qua đó thể hiện lòng biết ơn tổ tiên, tri ân các bậc tiền nhân, sự gắn kết giữa các vùng miền đất nước, tinh thần đoàn kết dân tộc và khát vọng giữ gìn nền văn minh nông nghiệp Việt Nam

ẢNH: NGỌC LINH

Trong quá trình di chuyển bằng thuyền đến đền đức Thần Nông, nhiều vị trí được ban tổ chức lễ hội bố trí trình diễn nghệ thuật như hát xẩm, hát chèo, trình diễn các loại nhạc cụ truyền thống...

ẢNH: NGỌC LINH

Tái hiện cảnh chăn trâu, một hình ảnh quen thuộc của nông thôn Việt Nam

ẢNH: NGỌC LINH

Men theo dòng sông Ngô Đồng du khách còn được chiêm ngưỡng bức tranh nghệ thuật trên cánh đồng lúa hình "Song mã chầu báo công"

ẢNH: NGỌC LINH

Sắc vàng Tam Cốc lấy nền vàng của cánh đồng lúa chín làm chủ đạo, nhiều năm qua đã tạo thành sản phẩm du lịch thu hút du khách của tỉnh Ninh Bình. Lễ hội sắc vàng Tam Cốc - Tràng An diễn ra trong 10 ngày cuối tháng 5 và đầu tháng 6, thời điểm lúa chín

ẢNH: NGỌC LINH


Có gì ở show nhạc dân tộc kết hợp ăn tối ở TP.HCM?

Một show diễn kết hợp nhạc cụ dân tộc, âm nhạc đương đại và ẩm thực Việt đang thu hút sự chú ý của du khách trong và ngoài nước với gần 30.000 lượt khách sau chưa đầy một năm hoạt động.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
