Lễ hội đền Cao An Phụ thành di sản phi vật thể quốc gia

Đây là lễ hội gắn liền với thân thế, sự nghiệp của An Sinh vương Trần Liễu - thân phụ của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn.

Lễ hội đền Cao An Phụ được tổ chức vào ngày 1.4 âm lịch hằng năm, kéo dài trong 3 ngày. Trong đó, lễ chính vào sáng 1.4 với nghi thức khai hội, các nghi lễ tưởng niệm An Sinh vương Trần Liễu. Lễ hội gồm các nghi lễ mộc dục, cáo yết, rước kiệu, lễ tạ và các hoạt động phần hội như thi gói bánh chưng, giã bánh dày, thi đấu thể thao.

An Sinh vương Trần Liễu là tôn thất thuộc Hoàng tộc nhà Trần, anh ruột của Trần Cảnh, tức Trần Thái Tông (1218 - 1277). Ông được vua Lý Huệ Tông gả công chúa Thuận Thiên. Năm 1228, ông được điều về kinh thành lo việc triều chính và được phong chức Thái úy. Năm 1237, triều đình cắt đất (nay thuộc Hải Dương và Quảng Ninh) cho ông và phong tước An Sinh vương. An Sinh vương giúp vua trấn thủ vùng đông bắc, kiến thiết khu vực này thành vùng giàu có, nên nhiều nơi thờ ông làm thành hoàng. Khi ông tạ thế năm 1251, vua Trần Thái Tông sắc chỉ cho dân lập đền thờ ông trên núi An Phụ.





Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, đề xuất các cơ quan tiếp tục sưu tầm, bổ sung tư liệu để khôi phục các nghi lễ, nghi thức và trò chơi dân gian truyền thống cho đúng với lễ hội xưa.